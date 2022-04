Xiaomi onthult mogelijk nieuwe eigen soc op maandag

Xiaomi heeft een teaser op Chinees sociale netwerk Weibo geplaatst die lijkt te wijzen op de komst van een nieuwe eigen soc. De post verwijst naar een 'zelf ontwikkelde chip' en gebruikt een Chinees woord dat naar 'Surge' vertaald kan worden. Dat is de naam van zijn vorige, eigen chip.

De teaser, doorgeplaatst door onder andere Android Authroity, spreekt daarnaast van de datum 29 maart, dus maandag aanstaande. Een eigen soc van Xiaomi zou geen primeur zijn voor het bedrijf. In 2017 kwam het al op de markt met de Surge S1, die in de Mi 5C zat. Dat was destijds een midrange-soc die in benchmarks tussen een Snapdragon 625 en een Helio P20 in zat. Of deze nieuwe soc ook in de midrange terechtkomt, is echter op dit moment niet duidelijk.

29 maart is ook de datum waarop Xiaomi zijn nieuwe Mi Mix-telefoon gaat onthullen. Daarvan is al bekend dat hij een camera met een vloeibare lens krijgt. Een motor in de camera lijkt daarbij de vloeistof in de juiste vorm te drukken, om zo de gewenste scherpstelling en brandpuntafstand te krijgen. Daarmee zouden zowel macro- als zoomfoto's met één camera gemaakt kunnen worden. Verder spreekt Xiaomi in andere posts ook van een nieuwe accutechnologie die in de aankomende Mi 11 Ultra komt te zitten. Deze 'silicon-oxygen anode'-acccu moet sneller laden en ook dunner zijn. Tot slot wordt ook de Mi 11 Pro op maandag getoond.