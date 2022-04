Komende Xiaomi Mi Mix-smartphone krijgt vloeibare lens voor macro- en zoomfoto's

De komende Xiaomi Mi Mix-telefoon krijgt een camera met een vloeibare lens. Een motor lijkt de vloeistof in de juiste vorm te drukken, om zo de gewenste scherpstelling en brandpuntafstand te krijgen. Daarmee zouden zowel macro- als zoomfoto's met één camera gemaakt kunnen worden.

Xiaomi laat de vloeibare lens zien op Weibo, maar geeft er nog weinig technische details over. Het is bijvoorbeeld niet bekend welke sensor er wordt gebruikt en hoe ver de camera met de lens in kan zoomen. De Chinese smartphonefabrikant zegt de vloeibare lens zelf te hebben ontwikkeld en dat gebruikers met de lens snel kunnen focussen. Ook moet de lens gebruikt kunnen worden in 'extreme omgevingen', veel licht doorlaten en weinig licht verstrooien.

De vloeibare lens wordt voor het eerst gebruikt in een Mi Mix-telefoon. Xiaomi toonde eerder smartphones uit in de Mi Mix-lijn, zoals het Mi Mix Alpha-concept. Deze telefoon had een scherm die over vrijwel de hele buitenzijde van de telefoon liep. De boven- en onderzijde hadden geen scherm, ook was er een smalle strip voor bijvoorbeeld de camera's. Of de aankomende Mi Mix wel wordt verkocht, is niet bekend. Xiaomi presenteert de nieuwe telefoon op maandag 29 maart.