Xiaomi toont 'watervalscherm' dat over vier randen van smartphone buigt

Xiaomi heeft een conceptsmartphone met een quad-curved waterfall display getoond. Het scherm loopt door over alle vier de randen van de smartphone, waardoor geen ruimte meer is voor poorten in die randen.

Het scherm buigt aan alle kanten om de randen van de smartphone, maar bij de hoeken van het toestel is dat niet het geval. Die hoeken zijn in de voorbeelden van Xiaomi gewoon zwart uitgevoerd. De randen buigen met een hoek van 88 graden af, net als Oppo's concept met watervalscherm uit 2019. Xiaomi brengt met het concept naar eigen zeggen een formfactor van 'alleen een scherm' bij smartphones een stap dichterbij. Het bedrijf spreekt verder van een unibody no-port-ontwerp omdat knoppen en interfaces in de zijkanten ontbreken.

Het bedrijf claimt dat de functies van fysieke poorten en knoppen te vervangen zijn door 'elegantere alternatieven'. Het bedrijf noemt onder andere esim, draadloos laden en drukgevoelige sensoren. Daarnaast spreekt het bedrijf van de aanwezigheid van camera's onder het scherm.

Xiaomi benadrukt verder de moeilijkheden bij het polijsten van stevig glas dat aan vier kanten gebogen moet worden. Het bedrijf claimt zelfontwikkelde apparaten voor het verwerken van het glas te gebruiken. Details geeft Xiaomi nog niet over een eventuele release van smartphones met een quad-curved waterfall display. Xiaomi toonde in 2019 de Mi Mix Alpha, een conceptsmartphone waarvan het scherm volledig om het toestel gebogen was. Die smartphone is ondanks eerdere toezeggingen niet verschenen.