Xiaomi-smartphone met '360-gradenscherm' komt vooralsnog niet uit

De Xiaomi Mi Mix Alpha, de eerste smartphone met scherm dat doorloopt over de zijkanten en de achterkant van de behuizing, komt voorlopig niet uit. De telefoon had deze maand uit moeten komen, maar de fabrikant heeft nog geen releasedatum.

Xiaomi zal de 'releasedatum delen zo snel als mogelijk is', aldus Abacus. De telefoon zou deze maand moeten uitkomen, maar het is onbekend of dat nog zal gebeuren. Xiaomi wilde in december starten met productie van de telefoon op kleine schaal, maar het is onbekend of dat is gelukt. Xiaomi heeft nog niet gereageerd op vragen van Tweakers over de telefoon.

De fabrikant presenteerde de telefoon in september. De telefoon heeft een 'flexibel scherm dat is dubbelgevouwen'. Het scherm loopt vrijwel volledig door over de achterkant van de smartphone, waardoor het toestel een scherm heeft van '360 graden'. Er is alleen een strook over aan de achterkant met plaats voor de camera's. De behuizing van de Mi Mix Alpha is van een titaniumlegering aan de boven- en onderkant. De 'camerastrook' is gemaakt van keramiek. Om deze strook te beschermen heeft Xiaomi saffierglas gebruikt.