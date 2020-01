Oppo, Vivo en Xiaomi beginnen met inbouwen functie voor bestandsoverdracht

Oppo, Vivo en Xiaomi beginnen met het inbouwen van hun eerder aangekondigde protocol om telefoons bestanden naar elkaar te laten versturen. De bedoeling is dat het protocol uitgroeit tot een Android-alternatief voor Airdrop van Apple.

Vivo begint in februari met het aanbieden van de functie, zegt de fabrikant. Oppo zet het in de komende maanden in ColorOS 7 op basis van Android 10 voor veel telefoons. Xiaomi heeft wel een aankondiging op Facebook gezet, maar zegt niet wanneer en naar welke telefoons het komt.

De fabrikanten hebben voor het protocol een samenwerking opgezet met de naam Peer-to-Peer Transmission Alliance. Daar mogen andere fabrikanten zich bij aansluiten. Het is onduidelijk of dat gaat gebeuren. Huawei lijkt een kandidaat; alle deelnemende fabrikanten tot nu toe zijn Chinees en hebben een aanzienlijk marktaandeel in Azië, net als Huawei. Oppo en Vivo delen een investeerder en deals met toeleveranciers, samen met OnePlus.

Bestanden overdragen gaat via bluetooth en wifi direct, met maximaal 20MB/s. Daarvoor is geen internetverbinding nodig. Met de techniek willen de fabrikanten een tegenhanger maken voor Apples AirDrop, dat al jaren op Apples eigen apparaten zit. Er gaan al langer geruchten dat Google aan een techniek werkt om dat standaard in Android te zetten.