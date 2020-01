Chrome-extensie kon inloggegevens en privésleutels cryptovalutawallets stelen

Google heeft een Chrome-extensie die zich voordeed als cryptovalutawallet, verwijderd uit de browser. De applicatie wist wachtwoorden en privésleutels van andere online cryptowallets te stelen. Het ging met name om Ethereum.

De applicatie heette Shitcoin Wallet en is inmiddels uit Chrome verwijderd. Wel is de website nog steeds in de lucht. De extensie was sinds begin december te downloaden. De extensie was daar 625 keer gedownload. Shitcoin Wallet was een cryptovalutawallet waarmee gebruikers hun Ethereum en Ethereum ERC20-tokens konden beheren. Een beveiligingsonderzoeker van MyCrypto ontdekte dat de extensie in werkelijkheid ook code bevatte die munten probeerde te stelen van andere cryptovalutaplatforms.

De extensie deed dat door geïnfecteerde JavaScript-code te injecteren in de browser als de gebruiker naar een bepaalde website surfte. Het gaat daarbij om 77 websites, vooral nieuwswebsites uit Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Die code werd alleen ingezet als gebruikers naar een van vijf grote cryptovalutawebsites ging, zoals Binance of NeoTracker. Als een gebruiker daar inlogde, stal de extensie logingegevens, maar ook privésleutels van cryptowallets die gebruikers op die websites hadden staan. De gegevens werden vervolgens doorgestuurd naar een command-and-control-server.

Er was ook een desktopapplicatie van Shitcoin Wallet beschikbaar. De beveiligingsonderzoekers hebben in de 32bit- noch de 64bit-versie gelijksoortige code gevonden. Volgens ZDnet klagen verschillende gebruikers van de applicatie op sociale media wel dat er vreemde code in de app lijkt te draaien.