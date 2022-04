Spyware-campagne gebruikte 70 malafide Chrome-extensies met 32 miljoen downloads

Chrome heeft meer dan 70 kwaadaardige Chrome-extensies verwijderd uit de Chrome Web Store, nadat een beveiligingsbedrijf een grote spyware-campagne aan het licht bracht. De extensies zijn gezamenlijk 32 miljoen keer gedownload.

De extensies stuurden inloggegevens van zakelijke tools en de browsegeschiedenis van gebruikers door en waren speciaal ontworpen om detectie door antivirus- en beveiligingssoftware te voorkomen. Dat zegt beveiligingsbedrijf Awake Systems tegen Reuters.

Om welke extensies het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens het beveiligingsbedrijf ging het onder andere om extensies die bestanden naar een ander formaat converteren, en om extensies die zeggen gebruikers te waarschuwen voor twijfelachtige websites.

Volgens Awake Systems maakten de extensies onderdeel uit van de grootste spyware-campagne via Chrome tot nu toe. Het bedrijf informeerde Google, waarna vorige maand meer dan 70 extensies zijn verwijderd. Google bevestigt het bestaan en het verwijderen van de extensies tegenover Reuters, maar gaat niet inhoudelijk in op de schaal van het misbruik.

Het is niet duidelijk wie er achter de distributie van de malware zit. Volgens Awake Systems leverden de makers valse contactinformatie aan bij Google tijdens het indienen van de extensies. Meer dan 15.000 domeinen waar de informatie naar toegestuurd werd zijn allemaal te linken aan een kleine registrar, Galcom uit Israël. Awake stelt dat de registrar had moeten zien dat er iets niet in de haak was. Die registrar ontkent dat.

Geïnfecteerde extensies zijn nog altijd een groot probleem voor Google. Begin dit jaar haalde de browsermaker ook al vijfhonderd extensies offline. Die werden ingezet voor malvertising. Hoewel dat om meer extensies ging, werden die door minder mensen gebruikt. In totaal ging het toen om 1,7 miljoen downloads.