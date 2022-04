Crashtestorganisatie Euro NCAP brengt app uit die helpt bij bevrijding uit auto

Euro NCAP, de Europese organisatie die auto's test op veiligheid, heeft een Euro Rescue-app uitgebracht voor hulpdiensten. De app bevat zogenaamde rescue sheets, waarop onder andere de plaatsing van accu's en stroomkabels in auto's te zien is.

De app is bedoeld voor bijvoorbeeld de brandweer, om mensen na een ongeval te bevrijden uit een auto. In de app, die ook offline is te gebruiken, zit een database van Rescue Sheets, die door autofabrikanten beschikbaar worden gesteld. Deze handleidingen zijn opgesteld in een gestandaardiseerd formaat en bevatten essentiële informatie over de plaatsing van onderdelen die een gevaar kunnen vormen bij het bevrijden van slachtoffers uit een auto.

Ook bevat de app Emergency Response Guides van autofabrikanten. Dat zijn uitgebreidere handleidingen met instructies voor hulpdiensten, over hoe hun auto's in elkaar zitten en hoe inzittenden zo snel mogelijk bevrijd kunnen worden na een crash. Volgens de NCAP is dergelijke informatie steeds belangrijker nu er meer elektrische auto's op de weg zijn. Kabels en accu's waar een hoge spanning op staat, kunnen voor zowel inzittenden als hulpdiensten een gevaar zijn.

De Euro Rescue-app is beschikbaar voor Android en iOS en is momenteel in de talen Engels, Frans, Duits en Spaans beschikbaar. Vanaf 2023 is de app beschikbaar in alle Europese talen. Ook buiten Europa wordt de app gebruikt: de Australische evenknie van de Euro NCAP heeft een Ancap Rescue-app uitgebracht, op basis van Euro Rescue.