Foto's tonen elektrische suv Volkswagen ID.4

Er zijn foto's van Volkswagens ID.4 verschenen, de eerste volledig elektrisch aangedreven suv van het automerk. Volkswagen heeft de auto zelf nog niet volledig onthuld, de fabrikant toonde vorig jaar al wel een teaser van het model dat ook bekend staat als de ID Crozz.

Het ontwerp lijkt enigszins op dat van de ID.3, de veel kleinere elektrische hatchback die Volkswagen vorig jaar presenteerde en binnenkort verschijnt in Europa. Volkswagen lijkt de conceptnaam Crozz ook nog op het productiemodel te gebruiken. De naam staat in ieder geval op de auto die is te zien op de foto's die op een Volkswagen ID-fanforum zijn verschenen. De auto gaat voluit als de ID.4 Crozz door het leven.

In september vorig jaar liet Volkswagen al een teaser zien van de ID.4, maar de suv was toen alleen met camouflagestickers achter glas te zien. Daarvoor toonde het merk al de conceptauto ID.Crozz. De ID.4 is daar de productieversie van. Het is de eerste elektrische suv van Volkswagen, de auto moet zowel in Europa, de Verenigde Staten en China uitkomen.

Volkswagen zou van plan zijn om de ID.4 later deze zomer zelf te onthullen. Eerder zei de fabrikant dat het model in de Verenigde Staten een 83kWh-accu krijgt en een bereik tot 482km. De auto kan snelladen met een vermogen van 150Kw via gelijkstroom. Daarmee zou de accu na een halfuur laden voor 80 procent vol zitten.