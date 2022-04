Volkswagen wijzigt naam in Verenigde Staten niet naar Voltswagen - update 2

Volkswagen of America verandert in de Verenigde Staten zijn naam in Voltswagen of America. De naamswijziging gaat in mei in en is volgens de fabrikant géén 1 aprilgrap. Met de wijziging wil het bedrijf aangeven serieuze ambities te hebben voor elektrische auto's.

De naamswijziging is door Volkswagen of America aangekondigd in een persbericht en bevestigd tegenover diverse websites, waaronder The Verge. Eerder op dinsdag spotte CNBC al een bericht over de naamswijziging, dat te vroeg online was gezet. De aankondiging had eigenlijk eind april plaats moeten vinden en gaat in mei in.

Vanwege de timing denken veel mensen dat het om een 1-aprilgrap gaat, maar Volkswagen ontkent dat stellig. Op de Amerikaanse Volkswagen-website en Twitter-pagina is de verandering al doorgevoerd en wordt nu bijvoorbeeld gesproken over de Voltswagen I.D4, het nieuwe elektrische model dat deze maand uitkomt.

Alleen de naam van Volkswagen of America wordt gewijzigd. Die afdeling is in 1955 opgezet voor de verkoop van Volkswagens in de VS. De Volkswagen Group of America, waar ook de andere VAG-merken onder vallen, zoals Audi, Porsche en meer, behoudt zijn naam. Ook wijzigt de naam van Volkswagen in andere landen niet.

Volgens het persbericht is de naamsverandering naar Voltswagen een 'openbare verklaring van de toekomstige investeringen in elektrische mobiliteit'. Volkswagen heeft zich als doel gesteld om wereldwijd tot aan 2029 meer dan 70 elektrische modellen van VW-merken uit te brengen. Eind vorig jaar maakte Volkswagen bekend te stoppen met motorsport en de middelen in te zetten voor de ontwikkeling van elektrische auto's.

Update, 17:52: Voltswagen is nog niet geregistreerd als merk bij het Amerikaanse patentbureau en ook is voltswagen.com niet in handen van Volkswagen, merken verschillende tweakers op in de reacties. Dat zou erop kunnen duiden dat het toch om een 1 aprilgrap gaat. Het is echter niet gebruikelijk dat grote bedrijven daarover liegen.

Update 2: Volkswagen heeft inmiddels toegegeven dat het toch om een grap gaat, schrijft The New York Post. De titel van het artikel is hierop aangepast.