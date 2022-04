Volkswagen toont prototype van autonome laadrobot voor elektrische auto's

Volkswagen heeft een prototype laten zien van een autonome laadrobot die zelfstandig elektrische auto's kan opladen. De laadrobot is volgens de autofabrikant bedoeld voor bijvoorbeeld parkeergarages en kan mobiele accupakketten vervoeren naar elektrische auto's.

De autonome laadrobot werkt volgens Volkswagen met mobiele accupakketten, die het bedrijf trailers noemt. Wanneer een bestuurder een elektrische auto parkeert, kan de bestuurder via een app aan de laadrobot aangeven dat de auto moet worden opgeladen. De laadrobot haalt dan een mobiel accupakket op, brengt deze naar de auto, opent de laadklep van de elektrische auto en koppelt de mobiele accu aan de auto. Zodra de auto is opgeladen of de mobiele accu leeg is, haalt de robot de mobiele accu weer op.

Volgens de autofabrikant kan de laadrobot overweg met meerdere mobiele accu's, waardoor er meerdere elektrische auto's tegelijk opgeladen kunnen worden. Volkswagen stelt dat de autonome laadrobot een snelle en eenvoudige oplossing is om alle parkeerplaatsen in parkeergarages te voorzien van laadvoorzieningen. Nu moeten individuele parkeerplaatsen in parkeergarages nog worden voorzien van laadpalen.

Wanneer Volkswagen verwacht het systeem klaar te hebben, is niet duidelijk. Het bedrijf benadrukt dat de laadrobot nog in ontwikkeling is. Een van de voorwaarden voor het concept is volgens de autofabrikant dat de autonome robot met de elektrische auto kan communiceren. Volkswagen wil dan ook dat de auto zelf tegen de laadrobot kan aangeven wanneer er opgeladen moet worden. Ook is deze communicatie nodig om bijvoorbeeld de laadklep van de auto te kunnen openen.

Volkswagen kondigde de laadrobots vorig jaar aan, toen sprak het over accupakketten van 25kWh die tot 50kW kunnen snelladen. Met camera's, laserscanners en ultrasoonsensoren kunnen de laadrobots autonoom rijden en reageren op obstakels.

Het ligt voor de hand dat de autonome laadrobot met alle elektrische auto's van de Volkswagen Groep overweg zal kunnen, maar het is onduidelijk of de laadrobot ook met auto's van andere autofabrikanten overweg zal kunnen. Volkswagen heeft het wel over 'economische mogelijkheden voor potentiële partners'. De Duitse autofabrikant werkt onder meer met Ford samen aan elektrische auto's.