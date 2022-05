'Twee derde van bezitters van een elektrische auto heeft thuis een laadstation'

Twee derde van alle Nederlandse bezitters van een elektrische auto heeft thuis een laadstation, wat neerkomt op zo'n tachtigduizend thuislaadstations. De afstand van het huis van een EV-bezitter tot een openbare laadpaal bedraagt gemiddeld genomen 313 meter.

De populairste aanbieder van thuislaadstations is NewMotion, dertig procent van alle thuislaadstations zou van dit bedrijf zijn. Op de tweede plaats staat EVBox, dat zeventien procent van de markt in handen heeft. Tesla staat derde met vijftien procent, gevolgd door Alfen en Ecotap met ieder zeven procent marktaandeel. Een laadpaal kost gemiddeld twaalfhonderd euro. Dat schrijft marktonderzoeker Multiscope op basis van 6.057 Nederlanders.

Van alle bezitters van elektrische auto's zou 62 procent gebruik maken van een openbare laadpaal. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk hoe vaak deze bezitters een openbare laadpaal gebruiken. Het ligt voor de hand dat bezitters met een thuislaadstation minder vaak een openbare laadpaal gebruiken. De helft van alle Nederlandse EV-bezitters gebruikt op het werk een laadpaal, een kwart laadt op bij een tankstation.

Gemiddeld betalen elektrische-autobezitters jaarlijks 924 euro aan laadkosten. Dit is inclusief de kosten voor het thuisladen, laden op het werk en bij openbare laadplekken. Of hierbij de aanschafkosten voor een thuislaadstation zijn inbegrepen, is niet duidelijk. De werkgever betaalt volgens het onderzoek gemiddeld 61 procent van deze laadkosten.

Volgens de ANWB staan er op moment van schrijven 58.000 openbare laadpunten in Nederland. De overheid wil dat dit er in 2030 1,7 miljoen zijn. Dan moeten er 1,9 miljoen volledig elektrische auto's in Nederland rondrijden. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over onder meer laadpalen.