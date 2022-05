Tesla stelt alle Superchargers in Nederland open voor andere auto's - update

Tesla heeft al zijn snelladers in Nederland geopend voor auto's van andere merken. Dat laat het bedrijf weten. Het bedrijf begon vorig jaar al met een pilot daarvoor in Nederland. Voor die tijd waren de Superchargers alleen beschikbaar voor Tesla-auto's.

Tesla bevestigt op Twitter dat alle Nederlandse Superchargers open zijn voor auto's van andere fabrikanten. Gebruikers kunnen de snelladers gebruiken door de Tesla-app te installeren en daar op 'Charge Your Non-Tesla' te drukken. Vervolgens kan een betaalmethode worden geselecteerd en kan het opladen gestart en gestopt worden.

Gebruikers van andere auto's betalen wel meer dan Tesla-gebruikers. De kosten daarvoor variëren tussen de 0,69 en 0,71 euro per kWh, afhankelijk van de locatie. Tesla biedt ook een oplaadabonnement voor 12,99 euro per maand. Met dat abonnement wordt het tarief 0,29 euro per kWh. De tarieven worden vermeld in de Tesla-app.

Tesla begon in november vorig jaar met een pilot voor open Superchargers in Nederland. Dat gebeurde toen bij tien Supercharger-locaties. De pilot werd later uitgebreid naar Frankrijk en Noorwegen. Nederland is voor zover bekend het eerste land waar de pilot is uitgebreid naar alle Superchargers.

Eerder meldde website Electrek al wel dat Tesla in gesprek was met overheidsfunctionarissen van Noorwegen over het openstellen van het netwerk voor andere elektrische auto's 'tegen september 2022'. Het is niet duidelijk of dat nog steeds de planning is. De Duitse minister van transport gaf eerder ook al aan dat er in Duitsland gesprekken plaatsvonden met Tesla om het Supercharger-netwerk te openen voor andere auto's.

Wereldwijd heeft Tesla meer dan 30.000 Superchargers. De laders in Europa maken gebruik van de Europese ccs-standaard, die ondersteuning bieden voor een vermogen van maximaal 350kW. Tesla waarschuwde eerder al wel dat de snelladers mogelijk niet geschikt zijn voor alle auto's van andere fabrikanten. Zo zou de stekker niet lang genoeg zijn voor alle auto's.

Update, 10.46 uur: Meer informatie over de oplaadkosten en een optioneel abonnement is toegevoegd. Ook is verduidelijkt dat dit nog steeds een pilot betreft.