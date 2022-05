OM System OM-1-camera maakt tot 120 foto's per seconde in raw formaat

OM Digital Solutions presenteert zijn eerste camera. Het gaat om de OM-1, een microfourthirdstoestel met een fotografeersnelheid van maximaal 120 beelden per seconde. Ingesteld op 50bps is ook belichting en autofocus per foto mogelijk.

Bij het fotograferen met de maximale snelheid van 120bps worden de autofocus en de belichting vastgelegd voor het eerste frame. Alle opnames daarna hebben dezelfde settings. Hoe lang de OM-1 de fotografeersnelheid van 120bps precies kan volhouden, is niet bekend. De hoge snelheden van 120 en 50bps zijn mogelijk met de elektronische sluiter. Bij gebruik van de mechanische sluiter is de fotografeersnelheid maximaal 10bps. De sluiter gaat volgens de fabrikant 400.000 opnames mee.

De camera heeft ook een zogenaamde Pro Capture-modus. Daarin begint de camera met vastleggen van beelden in de buffer als de sluiterknop half ingedrukt wordt. Zodra de knop ingedrukt wordt, worden de beelden opgeslagen. Dat betekent dat ook de momenten van vlak voor het indrukken van de knop zijn vastgelegd.

In de OM-1 zit een 20,4-megapixelsensor van het microfourthirdsformaat en dat is een cmos-sensor met een gestapeld ontwerp. Dat wil zeggen dat er dram-geheugen op de chip zit, wat de hoge fotografeersnelheden mogelijk maakt. De sensor is geplaatst op een mechanisme voor vijf-assige beeldstabilisatie in de behuizing.

Cross Quad Pixel AF

Op de sensor zitten 1053 crosstype-fasedetectieautofocuspunten. OM Digital Solutions noemt dat het Cross Quad Pixel AF-systeem en zegt dat de camera is uitgerust met een autofocussysteem dat met AI is getraind om F1-racewagens, motoren, vliegtuigen, helikopters, treinen, vogels en honden en katten te kunnen volgen.

De camera filmt in 4K UHD- en DCI-resoluties van 3840x2160 en 4096x2160 pixels met maximaal 60fps. In full-hd gaat dat tot maximaal 240fps. Het toestel legt beelden vast met de H.264- of H.265-codecs en met een externe recorder zijn 12bit-opnames met 4:4:4-kleurcodering mogelijk.

Het toestel is voorzien van een elektronische oledzoeker met 5,76 miljoen beeldpunten en een refreshrate van 120fps. Het uitklapbare 3"-scherm aan de achterkant is een lcd met 1,62 miljoen beeldpunten. De behuizing van de camera heeft een IP53-rating en is daarmee afgedicht tegen stof en vocht. Foto's worden opgeslagen op twee SD-kaarten van het UHS-II-type en de camera is voorzien van wifi en bluetooth. Het toestel is 135mm breed, 92mm hoog, 72mm diep en heeft een gewicht van 511 gram.

OM Digital Solutions noemt de OM-1 het vlaggenschip van zijn OM-systeem. De naam is afgeleid van de analoge Olympus OM-1 die in 1972 werd geïntroduceerd. Het nieuwe toestel lijkt wat uiterlijk betreft op de E-M1 Mark III, die nog onder de Olympus-naam werd uitgebracht. Overigens staat de Olympus-merknaam ook bovenop het nieuwe toestel. De cameradivisie van dat bedrijf is in 2020 echter afgestoten en sindsdien onderdeel van Japan Industrial Partners.

Medio maart is de OM-1 verkrijgbaar. De losse body krijgt een adviesprijs van 2199 euro. OM Digital Solutions brengt ook een kit uit met een 12-40mm f/2.8-objectief, voor een adviesprijs van 2799 euro.