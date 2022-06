Olympus introduceert E-M10 Mark IV-camera met 20Mp-sensor en 100-400mm-telezoom

Olympus heeft een opvolger voor de relatief compacte E-M10 Mark III aangekondigd. OM-D E-M10 Mark IV-systeemcamera heeft een sensor met een resolutie van twintig megapixel. Ook komt er een 100-400mm-objectief.

Het nieuwe instapmodel heeft nog altijd een sensor van het 4/3"-formaat, maar waar de E-M10 Mark III nog een 16-megapixelsensor had, krijgt de opvolger een 20-megapixelsensor. Verder heeft de nieuwe camera de nieuwere TruePic VIII-processor en een lcd op de achterkant die helemaal naar onderen is te klappen, zodat het maken van selfies tot de mogelijkheden behoort.

Het autofocussysteem van de E-M10 Mark IV beschikt net als zijn voorganger over 121 punten en fotograferen gaat met 8,7 beelden per seconde, wat vrijwel gelijk is aan de 8,6fps van de E-M10 Mark III. In de stille modus met elektronische sluiter loopt dat op tot 15 beelden per seconde. De autofocus is volgens Olympus verder verbeterd door het gebruik van hetzelfde bewegingsdetectiealgoritme van de veel duurdere E-M1X-systeemcamera. Daarnaast kan de autofocus van de nieuwe camera gezichten en ogen volgen.

De elektronische oledzoeker met 2,36 miljoen beeldpunten en het kantelbare 3"-lcd zijn gelijk gebleven, naast dat de lcd helemaal naar onderen te klappen is. Ook is het vijf-assige mechanisme voor beeldstabilisatie van de sensor weer aanwezig. Verder is ook de filmfunctie onveranderd, waarbij de 4k-resolutie gepaard gaat met framerates van 30, 25 of 24fps.

Olympus komt daarnaast met een nieuw objectief voor sport- en natuurfotografen. Het gaat om een 100-400mm-telezoom met een diafragma van f/5.0-6.3. Het objectief is bestand tegen stof en spatwater, weegt 1120g en kan gebruikt worden in combinatie met de 1.4x- en 2.0x-teleconverters van Olympus. De minimale scherpstelafstand bedraagt 1,3m en het objectief heeft ingebouwde stabilisatie tot drie stops, maar Sync IS is niet aanwezig, waardoor de ingebouwde stabilisatie niet kan samenwerken met de stabilisatie van de sensor in Olympus-systeemcamera's.

De nieuwe camera weegt 383g inclusief accu en komt vanaf halverwege augustus beschikbaar voor een adviesprijs van 699 euro. De telezoom komt ook vanaf dat moment beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 1299 euro. Overigens heeft Panasonic al geruime tijd een Leica-telezoom van 100-400mm voor mft-camera's in het assortiment en Olympus werkt ook aan een veel duurdere 150-400mm-telezoom met een vast diafragma van f/4.5 en een ingebouwde 1.25x-teleconverter.