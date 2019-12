Blinde test smartphonecamera's

Waar kijk je naar als je foto's vergelijkt om de mooiste te kiezen? Mensen die zondag en maandag in onze blinde test met smartphonecamera's hebben gestemd, zullen ieder op een andere manier naar de verschillende foto's hebben gekeken. Draait het om scherpte, witbalans, kleuren, dynamisch bereik, of iets heel anders? Of gaat het om het totale plaatje en kies je op gevoel?

Hoe iemand foto's beoordeelt, mag hij of zij voor zichzelf bepalen. Wat wij inmiddels wel weten, is de uitslag. Laten we nog even teruggaan en de gegadigden erbij pakken. We hebben vier telefoons gekozen die bekendstaan als de beste smartphonecamera's van dit moment.

Smartphone Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S10 Google Pixel 4 Huawei P30 Pro Sensoromvang primaire camera Ong. 1/2,55" 1/2,55" 1/2,55" 1/1,75" Cameraresolutie primaire sensor 12Mp 12Mp 12Mp 40Mp, standaard 10Mp-foto's Lensopening F/1.8 F/1.5 - f/2.4 F/1.7 F/1.6 Cameraresolutie (voor) 12Mp 10Mp 8Mp 32Mp 'Optische zoom' 2x 2x 2x 5x Ultragroothoekcamera Ja, 120 graden Ja, 123 graden Nee Ja, 120 graden Huidige vanafprijs € 769,89 € 610,- € 708,- € 629,-

De winnaar van deze vier is de Apple iPhone 11 geworden. Nu kun je 'winnaar' op diverse manieren interpreteren, en dat doen we dan ook. Laten we beginnen met een relatief makkelijk meetmethode. Dit zijn de gemiddelde percentages van de stemmen die elk toestel heeft gekregen over de achttien verschillende situaties.

De iPhone 11 scoort het hoogst met 30 procent, gevolgd door de Google Pixel 4 met 27,6 procent. De Samsung Galaxy S10 en Huawei P30 Pro ontlopen elkaar weinig, met respectievelijk 21,5 procent en 20,9 procent. Al met al kun je stellen dat de iPhone 11 een duidelijke winnaar is, maar de zege is niet met overmacht.

Dit hadden we niet zien aankomen. De Huawei P30 Pro, met zijn grote en lichtgevoelige sensor, krijgt voor de avondfoto's minder stemmen dan voor de foto's die overdag zijn gemaakt. Bij de avondfoto's verliest hij het van alle andere telefoons, terwijl hij bij de dagfoto's een keurige tweede plek inneemt. Uit de cijfers blijkt ook dat de iPhone 11 zijn zege heeft te danken aan zijn prestaties bij minder licht.

Maar gemiddelde percentages zeggen niet alles. Laten we het daarom ook anders bekijken: welke camera heeft de meeste keren gewonnen, en welke heeft het minst verloren? Ook dan komt de Apple-telefoon als winnaar uit de bus, zo kunnen we zien.

De iPhone 11 heeft bij zeven van de achttien testfoto's gewonnen, maar drie keer kwam het toestel als laatste uit de bus. De Pixel 4 won minder vaak, maar droeg ook minder vaak de rode lantaarn. De Huawei P30 Pro kreeg het vaakst de minste stemmen. Bij de helft van de testfoto's vonden jullie die van de P30 Pro de minste.

Dit is natuurlijk geen wetenschappelijke test en er is van alles op af te dingen. Dat doen we zelf ook graag. De brandpunten van de primaire camera's verschillen iets, dus moet je kiezen tussen óf dezelfde afstand óf dezelfde kadering. Daarbij hebben we geprobeerd de kadering zoveel mogelijk gelijk te trekken, maar geen van beide is uiteraard helemaal eerlijk.

Wel hebben we geprobeerd om de telefoons uit te dagen. De portretfoto's overdag waren misschien makkelijk, maar de telefoons kregen het lastig met schaduwen overdag en foto's met felle lichten in het schemerduister. Ook de kerstboom - toch een heel dagelijks tafereel om in deze tijd van het jaar op de foto te zetten - bleek een uitdaging voor sommige telefoons.

Als we kijken naar de individuele foto's valt de iPhone 11 in positieve én in negatieve zin op. De foto met de meeste stemmen is de laatste foto, de detailfoto: 63,5 procent koos daarbij voor de iPhone 11. De Apple-telefoon heeft de negende foto - met het blauwe gebouw op de bewolkte dag - echter helemaal verknald. Bij deze foto haalde hij niet meer dan 3 procent van de stemmen; geen enkele foto kreeg minder stemmen dan deze.

Het is lastig om te bepalen waar de meeste stemmers op hebben gelet. Het lijkt erop dat een foto in elk geval scherp moet zijn en dat de witbalans er een beetje natuurlijk uitziet. Ook lijken de lichtere foto's te winnen en speelt het contrast een rol, maar bij deze factoren zijn de verschillen wel kleiner.

Er kwamen in totaal rond de 150.000 stemmen binnen op de foto's. We bedanken iedereen die heeft gestemd. Uiteraard lazen we in de reacties veel suggesties om het de volgende keer beter te doen, en die suggesties nemen we ter harte.

Mocht je aan deze test een conclusie willen verbinden, kijk dan per situatie goed welke foto jij de beste vindt en bedenk bijvoorbeeld in welke situaties je zelf vaak foto's maakt. Neem je notities van de test erbij, want hier komen ze nog een keer, zodat je voor jezelf per situatie kunt bepalen welke smartphonecamera het mooiste resultaat geeft. Ben je het eens met de meerderheid?

1 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Apple iPhone 11 41,4% Samsung Galaxy S10 33,6% Google Pixel 4 16,8% Huawei P30 Pro 8,2%

2 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Huawei P30 Pro 42,4% Samsung Galaxy S10 26,7% Google Pixel 4 26,5% Apple iPhone 11 4,4%

3 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Apple iPhone 11 45,0% Google Pixel 4 19,1% Samsung Galaxy S10 18,9% Huawei P30 Pro 17,0%

4 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Apple iPhone 11 42,8% Huawei P30 Pro 21,2% Google Pixel 4 19,3% Samsung Galaxy S10 16,6%

5 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Google Pixel 4 34,2% Apple iPhone 11 32,6% Huawei P30 Pro 17,7% Samsung Galaxy S10 15,5%

6 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Samsung Galaxy S10 54,4% Google Pixel 4 22,8% Apple iPhone 11 12,3% Huawei P30 Pro 10,6%

7 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Huawei P30 Pro 34,1% Apple iPhone 11 26,1% Google Pixel 4 24,7% Samsung Galaxy S10 15,2%

8 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Google Pixel 4 46,9% Huawei P30 Pro 30,0% Samsung Galaxy S10 13,7% Apple iPhone 11 9,4%

9 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Google Pixel 4 52,8% Huawei P30 Pro 36,4% Samsung Galaxy S10 7,8% Apple iPhone 11 3,0%

10 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Huawei P30 Pro 57,2% Google Pixel 4 17,4% Apple iPhone 11 15,3% Samsung Galaxy S10 10,0%

11 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Apple iPhone 11 49,2% Google Pixel 4 22,1% Samsung Galaxy S10 14,7% Huawei P30 Pro 14,0%

12 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Samsung Galaxy S10 34,6% Apple iPhone 11 26,7% Google Pixel 4 25,5% Huawei P30 Pro 13,2%

13 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Google Pixel 4 39,7% Apple iPhone 11 30,1% Samsung Galaxy S10 21,7% Huawei P30 Pro 8,5%

14 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Apple iPhone 11 28,5% Google Pixel 4 25,1% Huawei P30 Pro 24,8% Samsung Galaxy S10 21,6%

15 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Apple iPhone 11 49,6% Samsung Galaxy S10 30,0% Google Pixel 4 16,4% Huawei P30 Pro 4,0%

16 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Apple iPhone 11 33,0% Huawei P30 Pro 25,8% Google Pixel 4 21,2% Samsung Galaxy S10 20,0%

17 - Welke van de bovenstaande foto's vind jij de mooiste? Google Pixel 4 46,1% Apple iPhone 11 27,1% Samsung Galaxy S10 19,6% Huawei P30 Pro 7,2%

