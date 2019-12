Blinde test smartphonecamera's

Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden dat we een blinde test hebben gedaan. Dit jaareinde is dan ook een geschikt moment om de balans op te maken; welke smartphonecamera maakt volgens jou de mooiste foto's? Misschien heb je na het lezen van reviews en smartphonevergelijkingen al een idee welke smartphonecamera je prefereert, maar zou je die ook uitkiezen als je niet weet welke foto met welke smartphone gemaakt is?

We zetten op de volgende pagina telkens vier foto's van dezelfde situatie naast elkaar, waarbij het willekeurig is welke foto door welk toestel is genomen. Smartphone X heeft dus niet telkens de foto rechtsboven gemaakt. Dingen waar je op kunt letten bij het kiezen van je favoriete foto zijn: een goede belichting, details in de donkerste delen, of er geen delen overbelicht zijn, het contrast en detail. We vragen je om niet te kiezen op basis van witbalans en dus correcte kleuren, omdat je niet kunt weten hoe de werkelijke situatie was en omdat dat toch al lastig te beoordelen is, zelfs al was je er wel bij. Deze foto's zijn uitgesneden, zodat je niet op basis van de resolutie kunt weten door welk toestel ze zijn gemaakt, maar verder ongecomprimeerd.

Onze eerste blinde smartphonecameratest werd gewonnen door de Samsung Galaxy S7 Edge. Bij de recentste test eindigde de Samsung Galaxy S9 opvallend genoeg onderaan en ging Huawei met de P20 Pro er met de winst vandoor. We zijn dan ook benieuwd hoe jullie de smartphones van 2019 beoordelen. Je kunt stemmen tot maandag 23 december 23:59 uur . Op tweede kerstdag zetten we de resultaten online, verklappen we welke foto van welke smartphonecamera afkomstig was en roepen we een winnaar uit.

We zijn benieuwd hoe jullie de smartphonecamera's van 2019 beoordelen Het idee is vooral dat je voor jezelf een beeld hebt van wat je mooi vindt. Dit is immers geen wetenschappelijke methode, maar geeft wel een beeld van de onderlinge verschillen, zonder vooroordelen. Feit blijft dat als een camera het best presteert in een specifieke onderbelichte situatie, dat niet per se iets zegt over alle onderbelichte situaties. Er zouden veel meer foto's nodig zijn om eerlijk een toestel tot beste camerasmartphone uit te roepen. Het idee van deze test is echter dat jij er geen uren aan kwijt bent, maar dat je na de uitslag wel een beeld hebt van waartoe deze smartphonecamera's in staat zijn en op welke punten ze in de praktijk verschillen.

We vragen bewust wat je de 'mooiste' foto vindt, want het is doorgaans lastig om te bepalen wat werkelijk de beste foto is zonder de situatie in het echt te hebben gezien. We hebben nagedacht over het nemen van een referentiefoto per situatie. In theorie is het mogelijk om een goede camera te pakken, raw foto's te maken en deze te bewerken met de juiste witbalans en dergelijke. Het bleek echter onhandig, niet in de laatste plaats omdat we dan met vier telefoons, een grotere camera, een kleurenkaart en een statief op pad zouden moeten. Buiten overdag verschillen de omstandigheden van moment tot moment bovendien soms snel, zodat vijf gelijke foto's maken met één camera met klein schermpje erbij, moeilijk is. Verder is geen referentiefoto honderd procent perfect en dan rest nog de vraag of puur beoordelen op basis van realiteit gewenst is.

We kozen er daarom voor om flexibel te blijven en dus zonder referentiefoto te werken, zodat we op veel diverse locaties in relatief korte tijd foto's konden maken, aangezien we de vier telefoons veel bij ons hadden. Wel willen we graag eens een blinde test doen met een professionele camera tussen de smartphones en dan zijn we erg benieuwd naar de resultaten.

De gegadigden

Het is wat ons betreft duidelijk welke smartphones van 2019 de beste papieren hebben. Het zijn telefoons van dezelfde merken als in onze uitgebreide smartphonecameratest van 2019, maar dan in het geval van Apple en Google de smartphones die in de herfst van dit jaar zijn uitgebracht. Uit onze reviews van dit jaar is gebleken dat deze vier smartphones zonder twijfel mee zouden dingen naar de titel 'beste camerasmartphone' als we nu een dergelijke test zouden doen. Hier zijn de kenmerken nog even op een rijtje:

Smartphone Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S10 Google Pixel 4 Huawei P30 Pro Sensoromvang primaire camera Ong. 1/2,55" 1/2,55" 1/2,55" 1/1,75" Cameraresolutie primaire sensor 12Mp 12Mp 12Mp 40Mp, standaard 10Mp-foto's Lensopening F/1.8 F/1.5 - f/2.4 F/1.7 F/1.6 Cameraresolutie (voor) 12Mp 10Mp 8Mp 32Mp 'Optische zoom' 2x 2x 2x 5x Ultragroothoekcamera Ja, 120 graden Ja, 123 graden Nee Ja, 120 graden Huidige vanafprijs 775 euro 650 euro 760 euro 670 euro

We richten ons op de primaire camera's, omdat niet alle toestellen een telelens hebben met vergelijkbare brandpuntsafstand en ook niet alle toestellen hebben een ultragroothoeklens. De iPhone 11 heeft dezelfde primaire camera als de 11 Pro en Pro Max, de Galaxy S10 heeft dezelfde primaire camera als de S10+ en S10e. Ook heeft de Pixel 4 dezelfde camerasetup als de Pixel 4 XL. Al deze toestellen worden dus eigenlijk vertegenwoordigd in deze test.