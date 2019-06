De grote smartphonecameratest

Het is alweer een tijdje geleden dat we een uitgebreide smartphonecameratest deden: in 2017. De winnaar van die test en de test daarvoor was Samsung, met respectievelijk de Galaxy S8 en S6. Dat zou deze keer best weleens anders kunnen zijn, want we weten dat Google, Apple en Huawei in het bijzonder bepaald niet hebben stilgezeten. We hebben het aantal toestellen beperkt tot de beste van deze fabrikanten, omdat die in onze ervaring op dit moment de beste camera's in telefoons stoppen. Dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de hardware, maar ook over de software. Die is namelijk in de loop van de afgelopen jaren naar verhouding steeds belangrijker geworden.

Uit de onze reviews van deze telefoons we dat ze allemaal hun mannetje staan op cameragebied. IPhones hebben over het algemeen een goede allround camera, met realistische kleuren en bijvoorbeeld verscherping die minder extreem is dan wat sommige concurrenten toepassen. Tot nu toe staan iPhones niet bekend om hun goede foto's bij weinig licht. Op dat gebied heeft de Pixel-serie een naam hoog te houden, in het bijzonder met de nachtmodus van de Pixel 3. Die Pixel heeft als enige in deze test slechts één camera op de achterkant en ontbeert dus een tele- of ultragroothoeklens. De Huawei P30 Pro heeft beide: een goede naam op het gebied van lowlightfotografie én een veelzijdige cameraset-up. De P30 Pro kwam echter in hdr-situaties niet als sterkste uit de bus. Dan is er nog de Galaxy S10+. De S7- en S8-serie waren bij slechte lichtomstandigheden erg goed, en de S10 kwam op ons over als een goede camera in veel omstandigheden, maar moest het op dat vlak in de tests voor de P30 Pro-review tegen dat toestel afleggen. Toch maakt de S10 in het algemeen erg goede foto's.

Kortom, de iPhone XS, Samsung Galaxy S10+, Pixel 3 en de Huawei P30 Pro zijn allemaal titanen op smartphonecameragebied, met elk hun sterktes en zwaktes. Wij zetten ze in deze test op veel verschillende gebieden naast elkaar, met als doel uiteindelijk een winnaar uit te roepen. Dat is natuurlijk niet makkelijk, want alles hangt af van het gewicht die je aan de beoordeling van specifieke gebieden geeft, maar we gaan toch een poging doen. Een goede smartphonecamera moet in elk geval van alle markten thuis zijn. Hij moet eenvoudig te bedienen zijn, maar tegelijk ook praktische instellingen onder handbereik hebben, mooie foto's maken met de juiste kleurtemperatuur en scherpe 4k-beelden produceren in combinatie met effectieve stabilisatie. Ook de veelzijdigheid van de camera's speelt natuurlijk een rol in deze tijd, waarin een enkele camera achterop de uitzondering is geworden.

Het is bijna onmogelijk om volledig te zijn bij een cameratest, simpelweg omdat er altijd meer situaties te verzinnen zijn waarin de ene of andere camera het net weer beter of minder goed doet. Toch proberen we zoveel mogelijk soorten situaties vast te leggen en te beoordelen. We focussen op de automatische modus, omdat de meeste mensen die gebruiken en omdat het interessant is om te zien welke keuzes de verschillende smartphonecamera's maken. Laat het grote wegen dus beginnen.