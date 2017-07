We krijgen bij Tweakers regelmatig vragen over productkeuze en één vraag intrigeert ons al een tijdje: is het nog de moeite om een redelijk geprijsde compactcamera te kopen naast je high-end smartphone en zo ja, wat zijn de voordelen daarvan? De meest voorkomende situatie die we voorgelegd krijgen, is dat iemand op reis gaat naar een speciale bestemming en dat goed wil vastleggen. Als je zo'n reis die je niet jaarlijks maakt, in de planning hebt; we noemen trekking in Nepal of een roadtrip in de Verenigde Staten, heeft het dan zin om speciaal daarvoor een compactcamera aan te schaffen? En als je er al een hebt, is het dan de moeite om hem mee te nemen met vakantie?

Mensen met deze vragen hebben misschien wel een spiegelreflexcamera, maar hebben niet altijd zin om deze met alle lenzen erbij mee te slepen. Een redelijk geprijsde compactcamera is dan van oudsher een oplossing om toch aanvaardbare foto's te kunnen maken. Maar wat als je een recente smartphone met goede camera hebt? De kwaliteit van smartphonecamera's heeft immers immense sprongen gemaakt in de afgelopen jaren. Op het vlak van beeldkwaliteit en zelfs lichtsterkte presteren smartphones toch op of zelfs boven het niveau van de gemiddelde compactcamera? Als je een camera vooral voor de reis gebruikt en misschien nog eens voor een toekomstige vakantie, zal hij voor veel mensen niet te veel mogen kosten. Dan denken wij aan een prijscategorie van zo'n 250 tot 400 euro, want anders wordt het een behoorlijke aanslag op je reisbudget.

We hebben twee populaire camera's genomen die in deze prijscategorie vallen, en zetten ze tegenover de Samsung Galaxy S8+, een veel gekochte smartphone, die wat camerakwaliteit betreft ook nog eens op zijn veel verkochte voorganger S7 (edge) lijkt. Stuk voor stuk camera's die veel mensen enigszins zullen kennen of die in het geval van de S8 tot de beste smartphonecamera's van dit moment behoren.

Bij de vraag naar de meerwaarde van een compactcamera boven een smartphonecamera denk je misschien nu al 'optische zoom'. En terecht, want dat is inderdaad het meest voor de hand liggende voordeel. Daarom hebben we gekozen voor de Canon PowerShot SX720 HS, met maar liefst veertig keer optische zoom. Deze camera is representatief voor veel andere travelzoomcamera's met een zoombereik van zestien tot veertig keer. Deze camera's zijn over het algemeen bijvoorbeeld niet zo lichtsterk. Daarnaast zetten we een Sony Cybershot DSC-RX100, die veel minder zoombereik heeft, maar wel een grotere sensor en daarmee meer licht kan opvangen dan de andere twee camera's.

De focus bij dit artikel ligt op eenvoud en we testen dan ook voornamelijk met de automatische stand. Andere instellingen maken wellicht standaard contrastrijkere foto's of zijn in specifieke situaties beter, maar het gaat ons nu voornamelijk om de point-and-clickervaring en wat daaruit rolt. Het maakt dus voor deze test even niet uit wat er bijvoorbeeld uit de camera komt als je in raw schiet. Zeker in het geval van smartphones zullen veel mensen simpelweg in de automatische stand fotograferen en we zijn dan ook benieuwd hoe de camera's zich dan tot elkaar verhouden. We hopen daarmee een beeld te schetsen waarmee vooral de niet zo camera-enthousiaste medemens een antwoord krijgt op de vraag of het de moeite waard is om een relatief goedkope compactcamera aan te schaffen of dat hij kan volstaan met zijn smartphone voor het maken van vakantiefoto's.