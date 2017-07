Wat is de beste smartphonecamera?

Beste koop: Samsung Galaxy S8 Grijs In deze round-up vergelijken we zes recente high-end smartphones die bekendstaan om hun goede camera. Dankzij lichtsterke lenzen, relatief grote sensoren en een rijke featureset zijn deze smartphonecamera's in staat om uitstekende foto's en video's te maken. Toch zijn er alsnog voldoende verschillen, zowel op papier als in de praktijk. Als we beeldkwaliteit, video, bediening en prijs samen nemen, is de Samsung Galaxy S8 wat camera betreft op dit moment de beste allrounder.Prijs bij publicatie: € 799,-Nu verkrijgbaar vanaf: € 639,57

Het is alweer even geleden dat we onze laatste grote smartphonecamera-round-up publiceerden, en sindsdien is er best veel veranderd. Smartphones zijn over de hele linie lichtsterker geworden, zoals we ook al constateerden in ons achtergrondartikel over zeven smartphonegeneraties. Helaas is er sinds onze laatste vergelijking geen nieuw Windows Phone-topmodel gezien, wat jammer is, omdat de Lumia 950 best goed scoorde. Ook zien we steeds vaker smartphones met een dubbele camera, waarbij ofwel betere beeldkwaliteit geclaimd wordt of sprake is van twee brandpuntsafstanden en dus feitelijk een soort optische zoom. Twee camera's kunnen ook gebruikt worden om diepte te berekenen en zo een foto met een onscherpe achtergrond te creëren, wat een mooie en professionele uitstraling geeft. Dat kan overigens met een truc ook met één camera, zoals Google met de Pixel en Samsung met de S8 demonstreren.

Verder zien we vooral verregaande automatisering om tot goede beeldresultaten te komen. Was iets als hdr vroeger nog een functie die je handmatig moest activeren, tegenwoordig staat het standaard aan en bepaalt de camera zelf of en wanneer dit handig is. Verder hebben Samsung en LG de trend gezet met bredere schermen met een 18,5:9-verhouding, al is het tegelijkertijd wat tegenstrijdig dat foto's dan weer in de 4:3-verhouding gemaakt worden, terwijl sommige fabrikanten in het recente verleden ook 16:9-sensoren gebruikten. Wel zien we in het high-end segment dat de lichtsterkte van de lens flink is toegenomen. Fotograferen en filmen in het donker zijn daardoor steeds minder een probleem, hoewel de sensorprestaties natuurlijk niet te vergelijken zijn met die van een systeem- of spiegelreflexcamera.

Een goede smartphonecamera moet van alle markten thuis zijn. Hij moet eenvoudig te bedienen zijn, maar tegelijkertijd ook praktische instellingen onder handbereik hebben, mooie foto's maken met de juiste kleurtemperatuur en scherpe 4k-beelden produceren in combinatie met effectieve stabilisatie. Voor deze vergelijking bekeken we dan ook zes recente high-end smartphones die theoretisch goede papieren hebben op dit vlak, zoals de Apple iPhone 7 Plus, Google Pixel, HTC U11, LG G6, Samsung Galaxy S8 en Sony Xperia XZ Premium. Welke levert de beste prestaties voor de beste prijs?