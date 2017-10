Sony stuurt Android 8.0-update naar Xperia XZ Premium

Sony is begonnen met het verspreiden van de Android 8.0-update voor de Xperia XZ Premium. Die draait momenteel op Nougat. Bovendien voegt de fabrikant met de update gelijk nieuwe functies toe aan de eerder dit jaar uitgekomen smartphone.

De Xperia XZ Premium is de eerste Sony-telefoon die een update krijgt naar Android 8.0, hoewel de fabrikant al wel de Xperia XZ1-serie uitbracht die standaard op Oreo draait. Het is onbekend wanneer Nederlandse en Belgische gebruikers de update precies zullen krijgen, omdat het updaten volgens Sony gefaseerd gaat en afhangt van land en provider.

Met de update voegt Sony ook 3D Maker toe, een app om hoofden van mensen en voorwerpen te scannen. Die scans zijn te gebruiken in Sony's eigen augmented reality-toepassing, waardoor gebruikers zichzelf kunnen verkleden en allerlei dansjes kunnen laten doen in het camerabeeld. Bovendien is het mogelijk om de scans te printen met een eigen 3d-printer of via de dienst Sculpteo.

Daarnaast werkt de functie predictive capture nu ook met glimlachen, waardoor de camera foto's neemt als een persoon in beeld lacht, voordat je op de cameraknop drukt. Daarnaast is er een burstmodus toegevoegd. De Xperia-telefoon met 4k-scherm kwam deze zomer uit.