Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 10:29, 18 reacties • Feedback

Sony heeft een patentaanvraag ingediend voor een methode om mobiele apparaten elkaar draadloos te laten opladen. Dat kunnen twee smartphones zijn, maar Sony wil de methode bijvoorbeeld ook gebruiken om drones smartphones te laten opladen of omgekeerd.

Om dat te bewerkstelligen, moeten de apparaten antennes aan boord hebben om draadloos stroom te ontvangen en versturen. Bovendien is een grafische interface nodig, vermoedelijk in de vorm van een app of instelling, om apparaten te koppelen en de stroomoverdracht te regelen, meldt Sony in de onlangs gepubliceerde patentaanvraag.

Het blijft onduidelijk hoe de stroomoverdracht precies verloopt, maar vermoedelijk gaat het via de nu gangbare manieren van draadloos laden, zoals die ook te vinden zijn in veel modellen smartphones en andere apparaten. Dat gebeurt via inductie. Dat wijst erop dat de apparaten dicht bij elkaar moeten liggen, omdat inductie alleen op korte afstand werkt.

Volgens Sony kan de techniek van pas komen als twee mensen bijvoorbeeld geen toegang hebben tot een lader, maar de smartphone van een van de twee nog wel vol zit en die van de ander bijna leeg is. Sommige telefoons kunnen nu al andere toestellen laden via een kabel, maar er is nog geen manier om dat draadloos te doen.

De techniek van Sony werkt volgens de fabrikant niet alleen met smartphones, maar met allerlei soorten draagbare elektrische apparaten, zoals drones en camera's.