woensdag 5 april 2017

Sony heeft de Xperia XZs uitgebracht. Het is de eerste smartphone op de markt die video's kan maken met 960fps. Die functie is mogelijk door een nieuwe camerasensor van de Japanse fabrikant die beelden kan opslaan in eigen dram met een grootte van 125MB.

Vanwege de hoge framerate kunnen gebruikers de slow-motion met 960fps slechts beperkte tijd gebruiken. Het gaat om ongeveer 0,06 seconde aan beelden, die op 30fps leidt tot twee seconden video. Sony wil met de sensor die deze functie ondersteunt zijn smartphones onderscheiden van de concurrentie.

Sony presenteerde de Xperia XZs in februari samen met de duurdere XZ Premium. Die zal later op de markt komen. De lcd van de XZs heeft een diagonaal van 5,2 inch en een resolutie van 1920x1080 pixels. De processor is een Snapdragon 820 en is er 32GB emmc-opslag, al komt er ook een 64GB dualsim-model. De accucapaciteit is 2900mAh. De XZs is vanaf woensdag leverbaar en kost 649 euro.

