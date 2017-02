Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 februari 2017 09:40, 62 reacties • Feedback

Sony heeft twee nieuwe Xperia XZ-modellen aangekondigd. De Xperia XZ Premium en de Xperia XZs beschikken beide over een camera die met 960fps kan opnemen voor slowmotionvideo. De XZ Premium heeft daarnaast een 4k-scherm met hdr-ondersteuning.

De Motion Eye-camera van de Xperia XZ Premium is een 19-megapixelmodel met 1/2.3" Exmor RS-sensor. Sony heeft dram geïntegreerd in de sensor voor hogere uitleessnelheden. Volgens Sony kan de gebruiker tijdens het opnemen van video de slowmotionfunctie inschakelen voor de 960fps-opname en kan dit ook meerdere keren in een opnamesessie. Niet bekend is bij welke resolutie op 960fps opgenomen kan worden.

Sony kondigde de sensor eerder aan, waaruit op te maken viel dat de slowmotionmodus bruikbaar is voor slechts beperkte tijd per keer, door de beperkingen van het dram. Het gaat in totaal om momenten van 0,06 seconden. De smartphone heeft verder een 13-megapixelfrontcamera met 1/3.06"-sensor en '22mm equivalent'-lens.

De processor van de XZ Premium is de Qualcomm Snapdragon 835 met Adreno 540-gpu. Verder is er 4GB ram en 64GB opslag met de mogelijkheid dit uit te breiden met micro-sdkaartjes. Het 5,5"-scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en ondersteunt hdr. Sony heeft aan de voor- en achterkant Gorilla Glass 5 geplaatst en de smartphone heeft IP68-indicatie waarmee deze spatwaterbestendig moet zijn. De vingerafdruklezer is in de homeknop verwerkt en de accucapaciteit bedraagt 3230mAh.

De Xperia XZ Premium komt in het voorjaar beschikbaar voor 749 euro.

Sony brengt ook een kleinere variant uit in de vorm van de Xperia XZs. Deze smartphone beschikt eveneens over de Motion Eye-camera met 19-megapixelsensor en 960fps-opnamemogelijkheid. Het scherm heeft echter een diagonaal van 5,2 inch en een resolutie van 1920x1080 pixels. Daarnaast is de processor een Snapdragon 820 en is er 32GB emmc-opslag, al komt er ook een 64GB dualsim-model. Tenslotte is de accucapaciteit 2900mAh.

Deze XZs-smartphone verschijnt 13 maart voor 649 euro.