De UHD Alliance heeft de specificatie en het logo gepresenteerd van 'uhda mobile hdr premium'. Om voor het logo in aanmerking te komen, moeten mobiele apparaten over een dynamisch bereik van 0,0005 tot en met 540cd/mē beschikken.

De 'mobile hdr premium'-aanduiding moet gebruikers zekerheid geven dat laptops, smartphones en tablets voldoen aan de criteria van de UHDA wat betreft resolutie, dynamisch bereik, kleurruimte en bitdiepte, meldt de alliantie. Gebruikers kunnen die apparaten herkennen aan het bijbehorende logo.

Steeds meer streamingdiensten als Amazon en Netflix geven beelden in 4k met hdr door. De uhd-resolutie is allang niet meer aan tv's alleen voorbehouden, ook laptops en zelfs sommige smartphones geven dergelijke resoluties inmiddels door, maar ook komen er steeds meer mobiele apparaten met ondersteuning voor hdr. Daaronder zijn bijvoorbeeld de afgelopen week aangekondigde Sony Experia XZ Premium en de LG G6, die Dolby Vision HDR ondersteunt. Ook de Samsung Galaxy Tab S3 kan overweg met hdr-beelden.

De apparaten die over de Mobile HDR Premium-certificaat willen beschikken dienen over een pixel-per-degree-resolutie van 60 te beschikken, waarbij niet bekend is welke afstand tot het scherm de alliantie als standaard aanhoudt. Bij de ppd-waarde is die afstand namelijk meegewogen. Daarnaast moeten schermen 90 procent van het DCI-P3-kleurgamma kunnen weergeven en moet het om 10bit-schermen gaan, om in aanmerking voor een licentie te komen.