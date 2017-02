Door Julian Huijbregts, zondag 26 februari 2017 19:10, 16 reacties • Feedback

Samsung heeft op zijn evenement voorafgaande aan het Mobile World Congress de Galaxy Tab S3-tablet aangekondigd. De tablet die op Android 6.0 draait heeft een 9,7"-oledscherm, een Snapdragon 820-soc en 4GB ram. Begin april komt de tablet op de markt voor 679 euro.

Samsung levert de Galaxy Tab S3 inclusief een stylus. Volgens de fabrikant gaat het om een verbeterde S Pen met een kleinere punt van 0,7mm en een verhoogde drukgevoeligheid. De pen kan gebruikt worden om aantekeningen te maken of bijvoorbeeld pdf's te annoteren. Op de tablet is daarvoor software geïnstalleerd.

Het scherm heeft een verhouding van 4:3 en een resolutie van 2048x1536 pixels. Volgens Samsung is het oledscherm geschikt voor het kijken van hdr-video's. In de behuizing zijn vier speakers verwerkt. Aan de achterkant van de Tab S3 zit een 13-megapixelcamera met autofocus. Daarmee kunnen filmpjes worden opgenomen in een 4k-resolutie met 30fps. Aan de voorkant zit een 5-megapixelcamera.

Er is 32GB opslagruimte aanwezig en de tablet heeft een micro-sd-kaartslot. De Tab S3 heeft een usb-c-aansluiting en die ondersteunt snelladen volgens de fabrikant. De accu heeft een capaciteit van 6000mAh en de tablet weegt zo'n 430 gram. Samsung brengt de Galaxy Tab S3 begin april uit voor een adviesprijs van 679 euro. Tegen een meerprijs komt er een variant met 4g-ondersteuning, die kost 769 euro.