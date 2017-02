Door Julian Huijbregts, zondag 26 februari 2017 19:24, 3 reacties • Feedback

Samsung heeft een nieuwe variant van zijn Gear VR-headset gepresenteerd met een controller. De headset is compatibel met Galaxy-toestellen vanaf de S6 en ondersteunt smartphones met micro-usb en usb-c. De controller komt ook los op de markt.

Samsung noemt de nieuwe headset 'Gear VR met controller'. De controller is ontwikkeld in samenwerking met Oculus en bedoeld voor bediening met één hand. Op de controller zit een touchpad, wat navigatie binnen vr-apps mogelijk moet maken. Aan de onderkant van de controller zit een trekker, die bijvoorbeeld in games gebruikt kan worden om te schieten. Ook zit er een home- en terug-knop op de controller en is het mogelijk om het audiovolume aan te passen.

De nieuwe headset lijkt verder gelijk te zijn aan de bestaande modellen. Zo heeft de Gear VR 42mm-lenzen en een gezichtsveld van 101 graden. De headset kan gebruikt worden met smartphones die micro-usb of usb-c hebben. Samsung noemt alle uitvoeringen van de Galaxy S6 en S7 als compatibel. Die hebben micro-usb, maar waarschijnlijk krijgt de Galaxy S8 usb-c en zal de headset ook met de nieuwe telefoon werken.

Samsung zegt binnenkort een sdk beschikbaar te stellen via de Oculus Developer-website. Daarmee kunnen ontwikkelaars hun programma's en games compatibel maken met de nieuwe controller. De nieuwe Gear VR-headset met controller komt uit in het tweede kwartaal en kost 130 euro. De controller kan ook los aangeschaft worden en kost dan 40 euro.