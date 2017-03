Door Arnoud Wokke, woensdag 8 maart 2017 21:06, 2 reacties • Feedback

Facebook maakt een app op beeldmateriaal in 360 graden uit de eigen nieuwsfeed te bekijken op de Gear VR van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant maakt de Gear VR met Facebook-dochterbedrijf Oculus.

In de app kunnen gebruikers niet alleen beeldmateriaal in 360 graden van eigen contacten zien, maar ook materiaal van andere uploaders die openbaar online staat vinden, schrijft Facebook. Daarnaast kunnen gebruikers van een compatibele telefoon als de Galaxy S7 of Galaxy S6 beeldmateriaal bewaren vanuit de nieuwsfeed tijdens normaal gebruik op de telefoon en die vervolgens afspelen met de Gear VR.

Facebook kocht Oculus enkele jaren geleden, maar het is voor het eerst dat er software komt onder de Facebook-naam op het 360-gradenplatform van Oculus op de Gear VR. De Facebook 360-app staat in de Oculus Store. Het sociale netwerk ondersteunt al langer de upload van foto's en video's in 360 graden.

De Gear VR is de virtual reality-bril van Samsung. Gebruikers schuiven hun Galaxy-smartphone in de bril om vervolgens op het scherm via software van Oculus films te kunnen bekijken en spelletjes te kunnen spelen. De Gear VR kwam tegelijk uit met de Galaxy S6, ongeveer twee jaar geleden. Naast S6-telefoons is ook de S7-serie compatibel met de accessoire.