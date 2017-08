Facebook voegt ondersteuning maken 360-gradenfoto's toe aan app

Facebook voegt vanaf woensdag de mogelijkheid toe om in de mobiele app van het sociale netwerk 360-gradenfoto's te maken en te delen. De foto's verschijnen op de tijdlijn van gebruikers en gebruikers kunnen hem ook als omslagfoto gebruiken.

Het maken van een 360-gradenfoto gebeurt via het venster om de status te updaten, schrijft The Next Web. Daar verschijnt vanaf woensdag een optie om een 360-gradenfoto te maken. Vervolgens instrueert de interface gebruikers om de telefoon rond te bewegen om op die manier de foto te maken.

Na het uploaden krijgen contacten de foto te zien in hun nieuwsoverzicht, waarbij ze zowel met de vinger kunnen scrollen in de apps om de foto te bekijken of de telefoon kunnen ronddraaien om het beeld te draaien.

Facebook heeft al langer ondersteuning voor het uploaden en bekijken van 360-gradenfoto's, maar gebruikers moesten tot nu een app van een derde gebruiken om de foto's te maken. De 360-gradenfoto is als omslagfoto in te stellen en het is mogelijk om te zoomen en contacten te taggen in de plaatjes. De functie zal niet meteen bij iedereen verschijnen. Wel verschijnt de functie gelijk wereldwijd.