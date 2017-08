Samsung hint naar aankondiging Gear S-smartwatch met meer sensors

Samsung zal volgende week op elektronicabeurs IFA in de Duitse hoofdstad Berlijn zijn nieuwste Gear S-smartwatch presenteren. Een topman van het bedrijf hint erop dat het horloge meer sensors aan boord heeft dan voorgaande smartwatches om de gezondheid van gebruikers in de gaten te houden.

Topman DJ Koh van Samsungs mobiele divisie zegt tegen de Amerikaanse tv-zender CNBC dat wearables populairder zouden zijn als er meer manieren zouden zijn om je gezondheid ermee in de gaten te houden. "De sensors die nu op apparaten zitten lijken niet genoeg te zijn", aldus Koh.

Samsung heeft een evenement aangekondigd voor volgende week woensdag voorafgaand aan de IFA-beurs. Daar zal het Zuid-Koreaanse bedrijf nieuwe producten zal laten zien. Volgens Koh zit daar een nieuwe smartwatch in de Gear S-lijn tussen zitten. Afgelopen jaren presenteerde de fabrikant zijn nieuwe smartwatch steevast op de elektronicabeurs in Berlijn.

Apple-voorman Tim Cook zei al eerder een toekomst voor zich te zien waarin de smartwatch de gezondheid van de gebruiker beter in de gaten kan houden. Ondanks die uitspraken van meer dan een jaar geleden heeft de fabrikant nog geen smartwatch uitgebracht die daartoe in staat is.

Samsung hield enkele uren geleden een evenement waar het de Galaxy Note 8 presenteerde. Woensdag verscheen ook een productpagina online van de nog niet aangekondigde fitnesstracker Gear Fit 2 Pro.

Samsung Gear S3 uit 2016