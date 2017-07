Zuid-Koreaanse overheid toont vr-headset Samsung die werkt zonder telefoon

Een toeleverancier heeft afbeeldingen en info online gezet over de ExynosVR III, de naam van een prototype van een Samsung GearVR die kan functioneren zonder telefoon. De headset heeft ingebouwde oledschermen, net als bijvoorbeeld de Oculus Rift en HTC Vive.

De K-ICT Born2Global Centre, een overheidsinstituut dat valt onder het Zuid-Koreaanse ministerie van wetenschap, ict en toekomstplanning en als doel heeft startups te promoten, zette een persbericht online over de nieuwe vr-headset, waarin het de integratie vaneyetracking-software in de komende vr-headset bespreekt. Die software is afkomstig van Visual Camp, een bedrijf dat lid is van dat overheidsinstituut.

Met eyetracking kan de vr-headset met de naam ExynosVR III zien waar de gebruiker naar kijkt en alleen dat deel verscherpen. Naast eyetracking bevat de vr-headset technieken voor het bijhouden van de posities van de handen, gezichtsuitdrukkingen en stemherkenning. De naam Exynos is afkomstig van de chipafdeling van Samsung. Mobiele socs van de fabrikant krijgen al jaren de merknaam Exynos mee.

Born2Global Centre claimt dat Samsung de techniek heeft laten zien op zijn stand op een telecombeurs in China, maar er kwam eerder geen informatie naar buiten over het prototype. Het gaat vooralsnog niet om een versie van de vr-headset die in de winkel te koop zal zijn.

Het prototype kan twee wqhd+-schermen, de resolutie van de Galaxy S8-smartphone, aansturen op 90fps, maar ook een enkel 4k-scherm behoort tot de mogelijkheden. De soc in de headset lijkt overeen te komen met die van de S8, met vier Mongoose-processorkernen op 2,5GHz, vier lager geklokte A53-processorkernen en een ARM Mali G71MP20-gpu. Samsung produceert de soc op 10nm.

Wanneer Samsung een standalone-versie van een vr-headset in de winkel zal leggen, is onbekend. Tot nu toe bracht het Zuid-Koreaanse bedrijf alleen de Gear VR uit, een headset die voor de hardware en het scherm gebruik maakt van de telefoon die gebruikers erin schuiven. Samsung zei vorig jaar al te werken aan een vr-headset die werkt zonder telefoon.