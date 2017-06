Samsung begint productie eerste Exynos-chip voor internet-of-things

Samsung is begonnen met de massaproductie van zijn eerste Exynos-processor voor internet-of-thingsapparaten. De chip heeft een ARM Cortex R4-processor en Samsung maakt hem op zijn oudere 28nm-hkmg-procedé.

Samsung noemt de chip Exynos i T200. Behalve de 32bit-Cortex R4-processor is er een Cortex M0+-processorkern. Dat is de zuinigste processorkern op ARM-architectuur en hij is bedoeld voor de allerlichtste taken die een apparaat wil uitvoeren. Dat moet de accuduur van iot-apparaten met deze processor verlengen.

De chip ondersteunt wifi via de 802.11b/g/n-standaarden, waardoor ondersteuning voor wifi-ac en 5GHz ontbreekt. Voor beveiliging is een fysiek apart Security Sub-System aanwezig. Samsung maakt ook melding van een Physical Unclonable Function, waarmee authenticatie mogelijk is zonder een sleutel hardcoded in de processor te hebben.

Er zijn nog geen producten bekend die werken met de Exynos i T200. Het is de eerste Exynos-chip voor iot-apparaten. Onder de Exynos-naam maakt Samsung al jaren socs voor smartphones. Die gebruikt de fabrikant onder meer in zijn Galaxy S- en Note-telefoons, en ook goedkopere modellen hebben steeds vaker de Exynos-socs uit de eigen fabrieken.