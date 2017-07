Gerucht: Apple vervangt vingerafdrukscanner op volgende iPhone door 3d-camera

Apple zou de vingerafdrukscanner op de volgende iPhone vervangen door een 3d-camera met gezichtsherkenning die de telefoon binnen enkele milliseconden zou moeten ontgrendelen. Om te werken hoeven gebruikers de telefoon niet op hun gezicht te richten.

De techniek werkt ook als de telefoon op tafel ligt en gebruikers dus niet hun gezicht er recht boven houden, claimt financieel persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het artikel van Bloomberg is van de hand van Mark Gurman, die afgelopen jaren vaak heeft getoond over betrouwbare bronnen binnen Apple te beschikken.

Apple is ook aan het testen met een 'oogscanner' om de technologie betrouwbaarder te maken. Daarbij gaat het vermoedelijk om een irisscanner zoals die ook op de Samsung Galaxy S8 te vinden is en zoals Microsoft die als eerste toepaste op zijn Lumia 950-telefoons. Vanwege de kleine bezels op de S8 en de vermoedelijke iPhone 8 is er weinig ruimte op de behuizing voor de vingerafdrukscanner.

Ook de betrouwbaar geachte analist Ming-Chi Kuo vermeldt dat de volgende iPhone geen vingerafdrukscanner heeft. In dat geval zou de 3d-camera niet alleen functioneren van ontgrendelen van de telefoon, maar ook als authenticatie voor betaalsysteem Apple Pay.

De kans bestaat dat de vingerafdrukscanner in een latere versie weer terugkeert op de iPhone. Chipontwerper Qualcomm toonde vorige week een vingerafdrukscanner die werkt achter een oledscherm. Die techniek is echter nog niet in massaproductie.

De iPhone 8 zou in tegenstelling tot alle eerdere iPhones geen lcd, maar een oledscherm hebben. Dankzij de smalle bezels zou Apple een 5,8"-display hebben in een telefoon die nauwelijks groter is dan de huidige 4,7"-versie van de iPhone 7. Het zou bovendien gaan om een display met variabele framerate tot 120Hz, zoals de nieuwe iPad Pro met 10,5"-scherm. Daarnaast wil Apple de accuduur verbeteren door een aparte processor te maken voor ai-taken.

Behalve de iPhone met oledscherm komen er dit najaar volgens Kuo ook twee opvolgers voor de iPhone 7-serie. Die hebben lcd's met diagonalen van 4,7" en 5,5". De analist schat in dat de fabrikant zijn nieuwe smartphones in september aankondigt. De lcd-modellen zouden in september uitkomen, de iPhone met oledscherm zou in oktober in de winkels liggen.

Mockup van hoe de komende iPhones eruit zouden kunnen zien. Bron: iDropNews