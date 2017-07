Gerucht: Apple News-app krijgt betaalde artikelen

Apple wil volgens een nieuw gerucht betaalde artikelen mogelijk maken in zijn app News. Daardoor kunnen uitgevers meer geld verdienen aan de publicatie van artikelen in de app. Bovendien wil Apple meerdere soorten advertenties mogelijk maken binnen News.

Volgens de site AdAge gaat Apple microbetalingen toevoegen aan de News-app. Dat werkt vermoedelijk via Apple Pay, het betaalsysteem van de Amerikaanse elektronicamaker. Het is onbekend hoeveel artikelen in de app zullen gaan kosten.

Daarnaast wil Apple het mogelijk maken om advertenties van bijvoorbeeld Google te laten zien in artikelen in de app. Apple News bevat nu advertenties, maar die werken allemaal via het systeem van de fabrikant. Mediabedrijven die artikelen publiceren in News zouden daar ontevreden over zijn, omdat het veel moeite kost en relatief weinig oplevert. De advertenties in Apple News zouden bovendien ook in de vorm van video kunnen.

Apple News bestaat sinds 2015 en is een dienst op iOS-apparaten waarin geselecteerde verhalen van media die zich als partner hebben ingeschreven staan. Apple News heeft een eigen interface voor de nieuwsverhalen. News werkt nog altijd niet in het Nederlands.