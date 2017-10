Gerucht: Apple Pay komt snel naar Nederland

Apple Pay komt wellicht snel naar Nederland. Apple heeft de ondersteuningspagina's voor de betaaldienst onlangs in het Nederlands vertaald, wat erop wijst dat een introductie nabij is. ING Bank zou de dienst gaan ondersteunen.

Naast ING Bank zou ook Bunq de dienst aanbieden, meldt One More Thing. Een van de bronnen van de site meldt dat Apple Pay vanaf 2 november werkt in Nederland, maar de andere bronnen kunnen dat niet bevestigen. Apple heeft de pagina's voor de betaaldienst vertaald en op 10 oktober online gezet, zegt OMT.

De introductie op 2 november zou logisch zijn, omdat Apple de release van zijn betaaldienst vaak samen laat vallen met de presentatie van de kwartaalcijfers en die vindt ook op die datum plaats. De volgende kwartaalcijfers daarna zijn pas eind januari of begin februari volgend jaar. ING Bank wil tegenover Tweakers niet reageren. "Apple biedt Pay niet in Nederland aan. Wij houden marktontwikkelingen in de gaten", aldus woordvoerder Eva Hersbach.

Apple biedt Pay aan sinds 2014. Met de betaaldienst kunnen gebruikers van iPhones en de Apple Watch via de ingebouwde nfc-chip betalingen doen bij betaalterminals die dat ondersteunen. Dat zijn in Nederland alle winkels die een pinautomaat hebben met de mogelijkheid voor contactloos betalen. Er is op iPhones en de Apple Watch geen andere manier om mobiel betalen aan te bieden, omdat Apple het voor ontwikkelaars niet mogelijk heeft gemaakt de nfc-chip daarvoor te gebruiken.

Het is al mogelijk om Apple Pay te gebruiken in Nederland, via een omweg. Gebruikers kunnen via de Britse App Store de app Boon installeren, om via die aanbieder een prepaid-creditcard te nemen en daarmee te betalen.