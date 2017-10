Rabobank test nieuwe versie van Wallet-app die werkt zonder nfc-simkaart

Rabobank heeft een testversie van zijn nieuwe Rabo Wallet-app voor Android online gezet, waar geen nfc-simkaart voor nodig is. Gebruikers kunnen contactloos betalen met hun telefoon als hun telefoon Android 4.4 of nieuwer draait en over een nfc-chip beschikt.

De bank schrijft dat klanten de app moeten registeren met hun bankpas en Rabo Scanner. Daarna is contactloos betalen mogelijk met de telefoon, zonder dat een speciale nfc-simkaart nodig is. Vooralsnog gaat het om een pilot met de nieuwe app, die in de Google Play Store is te downloaden. Op den duur moet deze nieuwe app de bestaande Rabo Wallet-app vervangen.

Begin 2015 werd de eerste versie van de Rabo Wallet-app uitgebracht; die werkte alleen in combinatie met een aantal Samsung-telefoons. Sinds vorig jaar werkt de app ook in combinatie met nfc-simkaarten van KPN, Simyo en Yes Telecom. Andere banken, waaronder ING en SNS, hebben al langer apps waarmee klanten contactloos kunnen betalen via nfc zonder dat een aangepaste simkaart nodig is.