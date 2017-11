Rabobank stopt ondersteuning Bankieren-app voor Windows Phone

Rabobank stopt volgende maand met de ondersteuning van de Bankieren-app op Windows. Daardoor is het niet meer mogelijk om de app te gebruiken op Windows-smartphones. De bank verwijst klanten naar een nieuwe omgeving in de browser.

Vanaf 7 december is de Rabo Bankieren-app niet meer beschikbaar voor apparaten met het besturingssysteem Windows, staat op de Rabobank-website. Ook iOS 7.0 of lager en Android 3.0 of lager worden vanaf die datum niet meer ondersteund.

Er zijn op dit moment geen plannen voor een nieuwe Windows Phone-app, meldt de bank. Klanten met een Windows-smartphone kunnen hun bankzaken mobiel blijven regelen via Rabo Online Bankieren. Dat is een nieuwe online omgeving die in de browser werkt. Klanten moeten hier eenmalig registreren met hun Rabo Scanner en kunnen daarna inloggen met een vijfcijferige code.

ABN Amro stopte in mei al met de ondersteuning van Windows Phone en SNS Bank deed datzelfde per 1 oktober. ING heeft nog een app voor Windows-smartphones, maar deze heeft al lange tijd geen updates gekregen. ING stelde in een tweet eerder dit jaar dat het 'de verwachting' is dat de app tot eind dit jaar ondersteund wordt en daarna niet meer.