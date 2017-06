Door Sander van Voorst, vrijdag 2 juni 2017 19:14, 65 reacties • Feedback

Submitter: Jox444

De SNS Bank heeft zijn klanten geÔnformeerd dat vanaf 1 oktober zijn Mobiel Bankieren-app niet meer zal werken op smartphones met Windows Phone. Alleen nog iOS en Android worden ondersteund. ABN Amro nam onlangs dezelfde beslissing.

In een brief aan klanten laat de bank weten dat steeds minder mensen gebruikmaken van Windows Phone. Bij de bank zelf zou het gaan om een percentage van ongeveer één procent. Daardoor zijn de kosten te hoog om de app nog voor een kleine groep gebruikers in de lucht te houden, aldus SNS. Vanaf 1 oktober is het daarom niet meer mogelijk om rekeningen te raadplegen via de app.

Op de bijbehorende Microsoft Store-pagina staat eveneens vermeld dat de ondersteuning stopt. Via Twitter laat de bank weten dat zijn website responsive wordt gemaakt, zodat klanten alsnog kunnen bankieren via Windows Phone. Op de pagina van de app van de ASN Bank, die onderdeel is van SNS, staat ook vermeld dat ondersteuning voor die app per 1 oktober stopt.

ABN Amro maakte onlangs eveneens bekend te stoppen met de ondersteuning voor zijn Windows Phone-app. Het bedrijf zei toen dat er in nieuwe versies van de app rekening wordt gehouden met technische mogelijkheden van iOS en Android. Deze zou de bank niet kunnen bieden op Windows Phone. ING heeft nog wel een app voor Windows Phone, maar gebruikers klagen dat de functionaliteit achterloopt op die van Android en iOS. Ook de Rabobank heeft nog een app voor Windows Phone.