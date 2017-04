Door Joris Jansen, vrijdag 7 april 2017 15:00, 33 reacties • Feedback

Spotify gaat de muziekapp voor Windows Phone niet langer doorontwikkelen of voorzien van reguliere updates. De app is in de zogeheten 'onderhoudsmodus' geplaatst. Er worden enkel nog kritieke veiligheidsupdates uitgebracht voor de laatste versie van Spotify.

Er zullen geen nieuwe functionaliteiten aan de Windows Phone-app van Spotify worden toegevoegd en oudere versies worden niet meer ondersteund. Spotify blijft nog wel gewoon te gebruiken en is nog gewoon beschikbaar in de Windows Store. Dat heeft Spotify laten weten op het officiële forum op de website van het bedrijf.

Vorig jaar heeft de Spotify-app voor Windows Phone de laatste grote update ontvangen. Deze update introduceerde een nieuwe gebruikersinterface met een vernieuwde navigatie. Ook werden er aantal bugfixes doorgevoerd, wat de stabiliteit en de gebruikerservaring van de app moest verbeteren. Nieuwe functionaliteiten zoals Spotify Connect, Spotify Running en podcasts zijn nooit aan de Windows Phone-versie van de app toegevoegd.

Spotify had in maart 2017 in totaal 100 miljoen actieve gebruikers en 50 miljoen betaalde gebruikers. Alternatieven voor Spotify op Windows Phone zijn bijvoorbeeld de app Spoticast of Groove Music van Microsoft.