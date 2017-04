Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 14:05, 22 reacties • Feedback

Een onafhankelijke ontwikkelaar maakt de Apple Watch-app voor Spotify. De ontwikkelaar was al begonnen met de app zonder toestemming van de streamingdienst, maar na een conflict hebben de ontwikkelaar en het bedrijf besloten om te gaan samenwerken.

Het is nog onbekend wanneer de update voor de Spotify-app met daarin de functionaliteit voor de Apple Watch uitkomt. De ontwikkelaar van de app die eerst Spotty en daarna Snowy heette, zegt op Reddit in een update dat hij 'thrilled' is om met de tools en kennis van de mensen bij Spotify te werken. Als het zover is, zal Snowy niet als aparte app verschijnen, omdat Apple Watch-apps onderdelen zijn van bijbehorende iOS-apps.

De ontwikkelaar, Andrew Chang, maakte de app aanvankelijk onder de naam Spotty, maar kreeg het aan de stok met de juridische afdeling van Spotify. Nadat Chang de naam aanpaste naar Snowy mocht het wel doorgang vinden van Spotify.

Spotify heeft geen eigen app voor de Apple Watch, al kunnen gebruikers van het horloge wel basale taken uitvoeren als spelen, pauzeren en van track wisselen via de ingebouwde muziekspeler van de smartwatch.