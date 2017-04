Door Joris Jansen, woensdag 19 april 2017 09:06, 84 reacties • Feedback

Submitter: Dutchdeveloper

Spotify geeft Nederlandse en Belgische studenten een korting van vijftig procent op hun abonnement voor de muziekstreamingdienst. In plaats van de gebruikelijke abonnementskosten van tien euro per maand, betalen studenten vijf euro per maand.

De studentenkorting voor Spotify Premium wordt sinds dinsdag aangeboden voor studenten uit het hoger onderwijs. Net als bij de normale Premium-abonnementen worden er geen advertenties afgespeeld bij dit kortingsabonnement. Daarnaast is het mogelijk om muziek offline te beluisteren en krijgen studenten toegang tot de verbeterde geluidskwaliteit die standaard beschikbaar is bij Spotify Premium.

De kortingsperiode geldt voor de duur van maximaal twaalf opeenvolgende maanden. Daarna krijgen studenten automatisch een regulier abonnement op Spotify Premium, tenzij ze hun abonnement bijtijds opzeggen of verlengen. Studenten kunnen maximaal drie keer een aanvullende kortingsperiode activeren door zich opnieuw aan te melden en hun persoonlijke informatie in te vullen. Dat betekent dat studenten de dienst, inclusief de korting, waarschijnlijk gedurende vier jaar kunnen afnemen.

De persoonsgegevens worden verwerkt door SheerID. Volgens Spotify is er maar een beperkt aantal Premium-abonnementen met de studentenkorting beschikbaar. Dat betekent dat niet iedere student gebruik kan maken van de korting; die is beschikbaar 'zolang de voorraad strekt'.

Een dergelijke studentenkorting was eerder al in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland beschikbaar. De studentenkorting voor Spotify Premium is vanaf nu niet alleen beschikbaar voor Nederlandse en Belgische studenten, maar komt ook uit in 31 andere landen.