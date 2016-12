Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 27 december 2016 15:49, 43 reacties • Feedback

Samsung brengt volgend jaar een muziekdienst naar zijn smart-tv's die een op de persoon gerichte muziekselectie van acht verschillende apps waaronder Spotify en Deezer voorstelt. Samsung werkt aan meer gepersonaliseerde tv-diensten.

De 'Music'-dienst die Samsung naar zijn smart tv-platform brengt, maakt voor zijn suggesties gebruik van het aanbod van Spotify, iHeartRadio, Napster, Deezer, Sirius XM, Vevo, Melon en Bugs. Gebruikers kunnen de selectie vinden bij de Preview-sectie van Smart Hub. Daarnaast kunnen gebruikers met de dienst nummers zoeken en muziek identificeren die bij uitzendingen te horen is. Hoe dit werkt maakt het bedrijf tijdens de CES begin januari bekend. Music komt onder andere naar gebruikers in Frankrijk en Duitsland, maar nog niet naar die in de Benelux.

Samsung brengt meer gepersonaliseerde diensten naar zijn Smart Hub-platform. De 'Sports'-interface gaat gebruikers bijvoorbeeld informatie tonen over de tijden van wedstrijden, uitslagen en de kanalen waar sportevenementen uitgezonden worden. Daarnaast brengt Samsung de TV Plus-dienst in april 2017 naar Europa. Met TV Plus kunnen gebruikers video-on-demand-kanalen kiezen op basis van een smart electronic program guide. Ze hoeven voor streaming film, video's en programma's dan niet meer van apps gebruik te maken. Samsung werkt in Europa samen met Fandango en Rakuten voor het aanbod.