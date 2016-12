Door Sim Kranenburg, maandag 26 december 2016 06:00, 6 reacties • Feedback

Een écht slimme televisie moet nog worden uitgevonden. Desondanks liggen er al jaren televisies waarvan de fabrikanten claimen dat ze 'smart' zijn. Laten we eerlijk zijn: zo slim zijn smart-tv's niet. Want eigenlijk is een smart-tv niets meer dan een televisie die verbonden is met het internet, waardoor er extra functies mogelijk zijn. Hierdoor kan je naast ouderwets passief televisie kijken op eigen initiatief allerlei zaken op je scherm toveren. Het is dus een vorm van interactieve televisie.

Door Suyk, Koen / Anefo - Nationaal Archief Fotocollectie Anefo

Het idee om het scherm van je televisie voor andere zaken dan gewoon tv kijken te gebruiken is al oud. Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw nam de BBC in Groot-Brittannië de Ceefax in gebruik. Dat was een dienst die oorspronkelijk in het leven geroepen was om ondertitels aan televisiesignalen te kunnen toevoegen, maar ook prima geschikt bleek om allerlei informatie op het televisiescherm te tonen. Deze dienst werd later doorontwikkeld tot de teletekst zoals we die vandaag de dag nog altijd kennen en die nog steeds op alle nieuwe toestellen beschikbaar is.

Teletekst maakte handig gebruik van de periode tussen twee beelden waarin er geen beeldinformatie werd verstuurd. Tijdens deze vertical interval kon er extra informatie in digitale vorm aan het beeldsignaal worden toegevoegd. Deze manier van data versturen kende zo zijn beperkingen. Hoe meer verschillende pagina's een zender aanbood, hoe langzamer het systeem werd en hoe langer de gebruikers om de door hen opgevraagde pagina moesten wachten. Later werd deze wachttijd verkort door de komst van teletekstdecoders met geheugen die alle pagina's kon bufferen, maar het blijft natuurlijk eenrichtingsverkeer.

Al kort na de introductie van Teletekst in Nederland kwam de dienst Viditel die tweerichtingsverkeer bood. Deze was gebaseerd op dezelfde digitale techniek, maar door middel van een telefoonmodem werd er een bidirectionele verbinding met de gebruiker opgezet. Door de hoge kosten die met deze dienst gepaard gingen bleef het aantal gebruikers ervan in Nederland laag. De Franse variant Minitel die via losse terminals werkte was wel een groot succes en word gezien als voorloper van het huidige wereldwijde web.

Voor de introductie van smart-tv zoals we dat tegenwoordig kennen waren er eerst breedbandige always-on verbindingen nodig. Zo rond de eeuwwisseling kwam dat op gang, toen mensen de inbelmodems, die tot dan toe werden gebruikt voor internettoegang, langzaamaan vervingen te worden door adsl- en kabelmodems. Daardoor kregen de meeste huishoudens een continue verbinding met het internet. Dit maakte het mogelijk voor televisiefabrikanten om connected modellen te introduceren die extra functionaliteit bieden die tot dan toe niet mogelijk was.