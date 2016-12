Door Olaf van Miltenburg, woensdag 21 december 2016 10:45, 120 reacties • Feedback

LG brengt in 2017 webOS 3.5 naar smart-tv's. De update van het besturingssysteem zorgt onder andere voor een soort speeddialfunctie en het automatisch weergeven van meer informatie over programma's. Daarnaast is er bediening voor 360-gradenvideo's.

Met My Button kunnen gebruikers van webOS 3.5 functies koppelen aan een van de negen cijfertoetsen van de afstandsbediening, zoals het openen van apps of specifieke kanalen. Door de cijfertoets ingedrukt te houden, wordt de speeddial-achtige functie geactiveerd.

Een nieuwe Magic Link-functie zorgt voor het automatisch weergeven van meer informatie over het programma dat de kijker heeft opstaan. Zo kunnen er bijvoorbeeld relevante YouTube-video's getoond worden, of verschijnt er informatie over acteurs in beeld. De functie moet het ongemak van het intikken van zoekopdrachten omzeilen.

Gebruikers kunnen straks met de Zoom Magic-optie inzoomen op een specifiek deel van het scherm om volgens LG bijvoorbeeld een enkel lid van een muziekgroep in beeld te kunnen brengen. Bij het kijken van 360-gradenbeelden kan met de Magic Remote-afstandsbediening het beeld gesleept worden om rond te kunnen kijken en met het scrollwieltje kan de gebruiker inzoomen.

Meer details over de update verstrekt LG tijdens de CES 2017, die begin januari in Las Vegas plaatsvindt. Dan moet ook blijken welke smart-tv's van LG in aanmerking komen voor de nieuwe versie van de software. Op dit moment heeft LG de nieuwe versie van webOS enkel op zijn Koreaanse website aangekondigd.