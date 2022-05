LG vervangt minimalistische balk in webOS 6.0 door volledig vullend homescreen

LG heeft webOS 6.0 geïntroduceerd, het televisieplatform waar zijn tv's van dit jaar op zullen draaien. De kenmerkende minimalistische balk met tegels aan de onderkant wordt ingeruild voor een volledig vullend homescreen. Ook komt LG met een vernieuwde Magic Remote.

LG zegt dat webOS 6.0 aanwezig zal zijn op zijn oledtelevisies, QNED-miniledtelevisies, NanoCell-modellen en de UHD-smart-tv's van 2021. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een volledig vullend homescreen. De kenmerkende balk met tegels voor de verschillende apps die als een minimalistische overlay was op te roepen terwijl andere content nog zichtbaar was, verdwijnt daarmee.

De fabrikant zegt met het vernieuwde homescreen in te spelen op de veranderende consumentengewoonten. Volgens LG geeft het nieuwe scherm snelle toegang tot de meest frequent gebruikte apps en wordt het ook gemakkelijker om sneller nieuwe content te ontdekken, waarbij aanbevelingen worden gedaan op basis van de voorkeuren van de gebruiker en zijn kijkgeschiedenis.

Op het nieuwe homescreen is te zien dat er linksboven een vrij grote tegel wordt gereserveerd voor het tonen van reclame. Het is onbekend of dat is uit te schakelen door de gebruiker. Verder zijn er tegels voor zoekopdrachten, het weer en een vrij grote balk met rechthoekige tegels die aanbevelingen doen in de vorm van afbeeldingen. Helemaal onderaan is weer een balk met witte tegels voor de weergave van de verschillende apps, al zijn deze tegels nu vierkant. De interface loopt nog verder door naar onderen, wat in eerste instantie net buiten het beeld valt en dus scrollen vereist. Waarschijnlijk kunnen gebruikers daar onder meer instellingen voor het dashboard doorvoeren.

LG komt ook met een vernieuwde Magic Remote. De meegeleverde afstandsbediening heeft wat de bewerking betreft nog steeds de functie van het detecteren van beweging waarmee je een aanwijspijl op het scherm kan bedienen. Het ontwerp is aangepast, stemassistentie door middel van Amazon Alexa of Google Assistant wordt ondersteund en er zijn gesponsorde knoppen voor snelle toegang tot Amazons Prime Video, Netflix en Disney+. Er zijn niet al te veel knoppen meer aanwezig. Zo is er geen specifieke afspeel-pauzeknop, al ontbrak die eerder ook al bij bepaalde modellen, zoals de Magic Remote bij de C7-oled-tv uit 2017. De nieuwe afstandsbediening ondersteunt NFC, zodat gebruikers via een enkele aanraking met een smartphone met NFC content van hun telefoon kunnen delen met de televisie en andersom.

Overigens had webOS ThinQ AI, de versie van het besturingssysteem die bijvoorbeeld aanwezig is op LG's oledtelevisies van vorig jaar, al een extra rij shortcuts met aanbevelingen voor Netflix en YouTube en waren daar al onlangs bekeken tv-kanalen te zien. Daaronder was de kenmerkende balk met schuine 'tegels' geplaatst, waar de verschillende apps getoond worden. Linksonderin werd ook al een tegel getoond voor het weergeven van reclame, al is dat uit te schakelen in de instellingen.