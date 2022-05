KPN-klanten maken melding van tv-storing

KPN-klanten kunnen te maken hebben met een storing bij (interactieve) televisie. Klanten maken melding van haperende beelden. Ook op het vlak van het geluid zouden er bij sommige gebruikers problemen zijn, al is dat niet bij iedereen het geval.

KPN erkent op Twitter dat er momenteel sprake is van een storing en biedt zijn excuses aan. De provider zegt aan een oplossing te werken, al is niet duidelijk wanneer de problemen naar verwachting voorbij zullen zijn. Op de website Allestoringen maken klanten uit allerlei regio's in Nederland melding van de problemen, al zeggen meerdere gebruikers daar dat de problemen inmiddels voorbij lijken te zijn.

Op Twitter maken gebruikers melding van de problemen. Door de storing hapert het beeld en meerdere klanten melden dat het herstarten of resetten van de tv-ontvanger geen soelaas biedt. Sommige gebruikers zeggen ook last te hebben van stotterend geluid, terwijl bij anderen het geluid wel probleemloos te horen is.