KPN-klanten klagen over itv-storing bij terugkijken van programma's - update

KPN-klanten klagen al ruim een week over een foutmelding die in beeld komt bij het terugkijken van programma's en ingestelde opnames. Het gaat om een storing bij de interactieve tv-dienst, die ook Telfort- en Xs4all-klanten treft.

KPN maakt op zijn storingspagina melding van de problemen, net als Xs4all en op het Telfort-forum worden de problemen ook gemeld. De providers zeggen dat klanten mogelijk problemen kunnen ervaren met het terugkijken van programma's of de begin gemist-functie.

Het gaat in ieder geval bij KPN-klanten om de foutmelding STB-zap-01, die in beeld komt als klanten bijvoorbeeld via hun tv-ontvanger van de provider een niet-handmatig opgenomen programma willen terugkijken via de servers van KPN. Deze foutmelding heeft betrekking op Begin Gemist, Terugkijken en zelf ingestelde opnames. Ook via het web komen dezelfde problemen bij de itv-dienst voor.

Deze problemen spelen al langer. Er loopt al ruim een week een topic over dit probleem op het KPN-forum. Daarin klagen gebruikers over de problemen en dat aangedragen oplossingen zoals het doorvoeren van een harde reset van de ontvanger of het opnieuw installeren van de software geen soelaas biedt. Een medewerker van KPN lijkt ook aan te geven dat het herstarten en resetten van de ontvanger het probleem niet gaat verhelpen.

Het is onduidelijk wanneer het probleem zal zijn verholpen. Een moderator laat weten dat onderzocht wordt wat er precies aan de hand is, maar kan daar verder nog niets over zeggen. Hij vraagt klanten voor nu af te wachten.

Vreemd genoeg komt de STB-zap-01-foutmelding niet in beeld bij alle programma's die via de gids in de tv-ontvanger zijn terug te kijken. Bij de meeste programma's lukt dat niet en verschijnt de foutmelding, maar bij sommige programma's lukt het wel.

Update, 12:56 uur: Een KPN-moderator meldt dat de problemen inmiddels waarschijnlijk opgelost zijn. Verschillende klanten bevestigen dat. Of het gaat om een blijvende oplossing is nog onduidelijk.