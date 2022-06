Klanten van KPN, Xs4all en Telfort melden storing bij televisiedienst - update

Klanten van KPN, Xs4all en Telfort kunnen last hebben van een storing waardoor het kijken van televisie problematisch of onmogelijk kan zijn. Dit geldt zowel voor televisiekijken via mobiel als via tv-ontvangers. Ook interactieve televisie kan problemen opleveren.

Op de storingspagina's van de genoemde providers wordt de storing gemeld. Xs4all benadrukt dat het type storing betekent dat klanten hun tv-ontvanger niet opnieuw moeten opstarten. Dat kan volgens de provider extra problemen veroorzaken, zoals het in zijn geheel niet meer kunnen opstarten van de ontvanger.

De provider meldt dat het probleem zich bevindt in het kunnen afspelen van opnames, al spelen de problemen zowel bij de reguliere televisies en de WebTV-dienst als bij het kijken via de televisie-app van Xs4all. Ook de andere providers noemen de aanwezigheid van problemen bij televisiekijken via de ontvanger, mobiele apparaten en de itv-dienst.

Op storingswebsite Allestoringen.nl maken klanten van de onder KPN vallende providers melding van de problemen. Daar en op het forum van KPN schrijven klanten dat de foutcode AVS-500-5005 in beeld komt. Het gaat volgens Xs4all om een landelijke storing. Deze begon in de loop van de middag, vanaf ongeveer 15:00 uur.

Volgens Xs4all werken technici inmiddels aan een oplossing, al wordt nog geen verwachte tijd gecommuniceerd wanneer de storing verholpen zou moeten zijn. Klanten wordt ook aangeraden niet hun modem uit- en aan te zetten om weer verbinding te kunnen maken.

Update, 20:47 uur: Een woordvoerder van KPN meldt dat de storing inmiddels is opgelost. Volgens het bedrijf vond de storing zijn oorzaak in een vastgelopen database. KPN zegt dat de landelijke storing ongeveer een kwart van het totaal aantal itv-klanten heeft getroffen.