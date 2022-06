LG komt binnenkort met een 163"-4k-tv op basis van microleds

LG gaat binnenkort een microledtelevisie met een diagonaal van 163" uitbrengen. Net als het modulaire ledscherm dat LG in juni in een Taiwanese bioscoopzaal plaatste, zal deze 4k-televisie worden gevormd door het samenvoegen van kleinere modules.

Deze voor commercieel gebruik bedoelde televisie wordt gevormd door meerdere modules; deze LSAB009-modules hebben een resolutie van 640x360. De pixel pitch van het scherm bedraagt 0,9mm, terwijl dat 3,3mm is bij het ledscherm dat in een Taiwanese bioscoopzaal werd geplaatst.

Volgens de door LG genoemde specificaties zal de televisie een piekhelderheid van 1200cd/m² halen, terwijl de reguliere helderheid op 600cd/m² uitkomt. De contrastverhouding zou op 50.000:1 uitkomen met een piek van 100.000:1.

LG heeft nog geen prijsinformatie gepubliceerd over dit voor commerciële doeleinden bedoelde scherm. Op de eigen site staat de televisie binnenkort uitkomt. De website Microled-info noemt 17 augustus als datum.

Met 163" is deze televisie van LG groter dan The Wall, een modulaire Samsung-microledtelevisie met een diagonaal van 146". Ook deze televisie is op bedrijven gericht, maar Samsung toonde begin dit jaar al vier microled-tv's voor thuisgebruik, waarbij het ging om televisies met formaten van 75, 88, 93 en 110 inch. In tegenstelling tot eerdere uitlatingen van Samsung lijkt het erop dat die televisies niet meer dit jaar uitkomen; berichten over lage yields maken het waarschijnlijker dat deze consumentenmicroledtelevisies pas volgend jaar zullen verschijnen.