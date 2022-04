LG plaatst groot modulair ledscherm in Taiwanese bioscoopzaal

LG heeft een groot modulair scherm in een Taiwanese bioscoopzaal geplaatst dat geheel uit leds bestaat en waar dus geen projector aan te pas komt. Het is de eerste keer dat LG een ledscherm in een bioscoopzaal plaatst en deze markt betreedt. Samsung doet dat al langer.

Het LG Led Cinema-scherm is 14 meter breed en 7 meter hoog, en is geplaatst in een Taiwanese bioscoopzaal van de keten Showtime Cinemas. Het scherm gaat gepaard met de Dolby Integrated Media Server IMS3000, waarmee onder meer Dolby Atmos wordt ondersteund. In de zaal is ruimte voor driehonderd stoelen.

Het 623"-scherm kan beelden met een resolutie tot 4096×2160 pixels weergeven en heeft net als oled-tv's het kenmerk dat elke pixel individueel is aan te sturen en zelf licht uitstraalt, waardoor geen projectie nodig is en een indrukwekkende zwartweergave is te bereiken. De configuratie bestaat uit 176 modules van 900x640x124mm, waarbij elke module weer uit 6 deelmodules bestaat. Elke module heeft in totaal 51.840 pixels en haalt een resolutie van 192x270 pixels. De pixelpitch bedraagt 3,3mm.

Een van de 176 modules die het hele scherm vormen.

Het scherm van LG kan een hogere helderheid halen dan 48cd/m², wat de dci-standaard is voor sdr-films die niet specifiek voor ledschermen zijn geoptimaliseerd. De contrastverhouding bedraagt ten minste 4000:1. De contrastverhouding bij projectie ligt doorgaans op 2500:1. Volgens LG gaan traditionele projectoren ongeveer 30.000 uur mee, terwijl zijn ledscherm een levensduur van 100.000 uur zou hebben.

In vergelijking met de traditionele bioscoopervaring door middel van projectie kan een ledscherm zoals dit van LG een veel hoger contrast, een hogere helderheid en een overtuigende hdr-ervaring bieden. Samsung is al wat langer actief in deze markt en heeft bijvoorbeeld in diverse Europese landen al verschillende Onyx-ledschermen geplaatst in bioscopen. Deze schermen halen een helderheid van 500cd/m², wat in de bioscoopzaal doorgaans tot 300cd/m² wordt beperkt. Dat is een stuk hoger dan de helderheid van 48cd/m² die normaal is bij projectie, al is dat bij Dolby Cinema 106cd/m².